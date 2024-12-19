Как проверить, исключены ли вы из воинского учета

Юристы объяснили, какие есть способы проверки

В Украине граждане от 17 до 60 лет обязаны состоять на воинском учете. По возрасту или состоянию здоровья мужчины могут исключаться из учета.

Юристы компании "INSEININ" рассказали, как гражданину узнать, стоит ли он на учете в ТЦК и СП. Согласно статье 37 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе", исключение из воинского учета возможно при наличии следующих оснований:

призванные или принятые на военную службу;

проходят военную службу (обучение) в высших военных учебных заведениях и военных учебных подразделениях высшего образования;

признанные военно-врачебными комиссиями непригодными к военной службе с исключением из воинского учета;

достигли предельного возраста пребывания в запасе;

прекратили гражданство Украины;

были ранее приговорены к лишению свободы за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления;

направленные для отбывания наказания в учреждения исполнения наказаний или к которым применены принудительные меры медицинского характера;

умершие или признанные в установленном законом порядке безвестно отсутствующими или объявленные умершими.

"Если у вас есть одно из указанных оснований по которому в свое время могли быть исключены из воинского учета, то у вас есть возможность проверить имеющуюся актуальную информацию по вашему делу в Едином реестре призывников и военнообязанных", — отмечают юристы.

Как проверить статус в реестре

Если у мужчин есть основания для исключения из воинского учета, информацию можно проверить следующими способами:

получить официальный выписку из военно-учетного документа через приложение "Резерв+" или портал "Дия";

подать письменное заявление в ТЦК, где произошло исключение из учета;

подать адвокатский запрос к оператору Единого реестра призывников и военнообязанных "Оберег".

Если электронные сервисы или запросы не помогли, обратитесь непосредственно в ТЦК, где находится личное дело военнообязанного.

Ранее "Телеграф" писал, что делать, если военный билет в "Резерв+" недействителен. Электронный документ содержит информацию из Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов.