По всей Украине объявляли воздушную тревогу: в чем ее необычность

Работала противовоздушная оборона

Ранним утром в пятницу, 20 декабря, по всей Украине объявили воздушную тревогу. Россияне подняли в небо МиГ-31К, при этом взлет произошел с другого аэродрома, чем обычно. В 7:41 дали отбой воздушной тревоги из-за МиГа.

"Ракетная опасность по всей территории Украины! Зафиксирован взлет МиГ-31К!", — предупредили в Воздушных Силах Украины в 6:39.

Обновлено 7:17 В Киеве прозвучал ряд взрывов, работает ПВО. Произошли пожары из-за падения обломков, есть пострадавшие. Также взрывы раздались в Черкассах.

Мониторинговые группы уточнили, что на этот раз МиГ взлетел с аэродрома "Приволжский". Он расположен вблизи города Астрахань, на его северо-западной окраине, в 16 км от аэропорта Астрахань. Известно, что на 2020 год на аэродроме базировался 116-й Учебный Центр Боевого Применения ВВС РФ на самолетах МиГ-29. Расстояние между Астраханью и Украиной – около 1660 км.

Следует отметить, что чаще всего МиГ-31К в РФ взлетает с аэродрома "Саваслейка". Он расположен вблизи села с аналогичным названием в Кулибакском районе Нижегородской области.

МиГ-31К — носитель гиперзвуковой ракеты Х-47м2 "Кинжал". Х-47М2 "Кинжал" — аэробалистическая ракета, которая потенциально может нести ядерный заряд. Принята на вооружение российской армии в декабре 2017 года. Внешне она похожа на баллистические ракеты из ОТРК "Искандер", а некоторые эксперты считают, что именно на их базе и разработали "Кинжал". Максимальная скорость ракеты – 4080 м/c или 14 688 км/ч. Именно поэтому эти гиперзвуковые ракеты представляют собой очень сложные цели для систем ПВО.

Ракета может поражать цели до 2000 км. Именно поэтому, когда в воздух поднимается носитель ракет МиГ-31К, тревогу объявляют для всех областей Украины.

Как сообщал "Телеграф", рано утром в пятницу, 20 декабря, около пяти часов, россияне совершили массированный артиллерийский обстрел Херсона, в жилых домах вспыхнули пожары, пострадали мирные жители. Также враг пытался улучшить свое положение в районе Антоновского моста.