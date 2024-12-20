НАБУ, САП и ВАКС покрывают друг друга в нарушении Конституции и законов, – эксперт

Эксперт назвал НАБУ, ВРП и ВАКС с грантовыми активистами отдельной кастой, на которую не распространяются законы Украины

ВАКС, НАБУ и активисты на грантах создали систему взаимного покрывания, позволяющую судьям безнаказанно нарушать законы. Как следствие, борьба с коррупцией становится неэффективной и вызывает правильные вопросы у государств – доноров Украины. Об этом написал на своей странице в Facebook политический эксперт Олег Постернак.

"Судьи ВАКС научились игнорировать и нарушать Конституцию с помощью НАБУ и грантовых "смотрящих". Одни прикрывают других. НАБУ и САП закрывают глаза на то, что судьи Высшего антикорсуда могут незаконно обогащаться и покупать лакшеры авто и недвижимость. За это требуют от них безотказной поддержки своих прихотей. Рядом с ними – профессиональные грантовые активисты, которые через наблюдательные советы научились влиять на судебную систему в обход Конституции", – отметил Постернак.

Первым, по его словам, под контроль "активистами", с помощью иностранных "партнеров", был взят Высшая Рада Правосудия.

"О решениях ВРП в юридическом сообществе ходят легенды. К примеру, свежим скандалом стало публичное заявление судьи Апелляционной палаты ВАКС Панкулича. Он на полном серьезе заявил, что "у разыскиваемого человека нет никаких других прав, кроме права вернуться и сесть в тюрьму". То есть, только одним движением ВАКС показывает свое отношение к Конституции Украины. На это должна была бы отреагировать ВРП. Но там лишь выразили легкую обеспокоенность, наказав тройку судей за грубое нарушение права на защиту простым предупреждением", – написал эксперт.

Он подчеркнул, что такая "мягкая" позиция ВРП для своих объясняется просто: ее длительное время контролируют профессиональные общественные активисты во главе с Романом Маселко, который несколько месяцев назад пытался спасти коррупционера и экс-председателя Верховного Суда Всеволода Князева, проголосовав против его увольнения.

"По странному стечению обстоятельств именно Маселко обзавелся недвижимостью за миллионы, которые ему достались от дедушки-пенсионера. Именно такие, как Маселко, а не нормы права, сегодня определяют нарушителей среди судей. Действуют по принципу: своим – отдельное мнение, конкурентам – закон", – сообщил Постернак.

Он привел пример преследования Второй Дисциплинарной палатой ВРП, которую возглавляет Маселко, судьи Виктора Шкодина. Главная "вина" последнего, по мнению эксперта, в том, что он постоянно указывает на промахи НАБУ и САП вместо того, чтобы слепо выполнять их задачи.

По словам эксперта, "смесь" из "новых" судебных и антикоррупционных органов несет угрожающий характер для страны.

"Они стали отдельной кастой, на которую не распространяются законы Украины. В итоге судьи ВАКС почувствовали свою полную безнаказанность. Потому что их, с одной стороны, прикрывает ВРП с Маселко и общественными активистами, а с другой – НАБУ и САП. Отсюда – активная лакшери жизнь во время войны", – отметил он.

Следствием всего этого, пишет Постернак, стала атака на других судей со стороны ВАКС.

"Например, судья ВАКС Глотов, известный тем, что расплакался на одном из заседаний после отвода, принялся учить Верховный Суд: он уверен, что последний не имеет никакого права вмешиваться в дела Высшего антикоррсуда. То есть в ВАКС заручились поддержкой антикоррсиловиков и профактивистов, которые зарабатывают как в последний раз в жизни и кладут большой болт на Конституцию и законы", – подчеркнул эксперт.

Он уверен, что вред от такой деятельности антикоррупционных органов выходит за пределы узкопрофильной темы.

"Каждый раз, когда страна просит больше оружия или денег, нам напоминают о необходимости эффективной борьбы с коррупцией. И очень сложно ответить что-то адекватное, когда специализированные органы пошли в разгул и занимаются решением своих "шкурных" вопросов. В какой-то момент легче будет ликвидировать их всех одним махом, чем навести порядок. Очень надеюсь, что до этого не дойдет", – подытожил эксперт.

Как сообщалось, по данным социологов, судебным властям, к которым принадлежит Высший антикоррупционный суд, не доверяют 72% украинцев.