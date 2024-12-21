Длиннейшие очереди на границе с Польшей показали на видео

На 21 декабря запланировано открытие нового пункта пропуска

С пятницы, 20 декабря, увеличилось количество автомобилей на выезд из Украины в направлении Польши. Это привело к накоплению авто на границе.

В сети публикуют видеоочереди на границе. В них предполагают, что количество желающих выехать в Польшу связано с приближающимися праздниками. В пресс-службе Западного регионального управления ГНСУ рассказали о ситуации на границе с Польшей в субботу, 21 декабря.

Больше всего автомобилей утром в субботу скопилось на "Краковце" и "Шегини". Очереди есть на нескольких пунктах пропуска (информация по состоянию на 9:00):

"Устилуг" — 95 л/а (легковых авто), 8 автобусов;

"Угринов" — 50 л/а, 4 автобуса;

"Рава-Русская" — 60 л/а;

"Грушев" — 50 л/а, 14 автобусов;

"Краковец" — 150 л/а, 25 автобусов;

"Шегини" — 80 л/а, 17 автобусов;

"Смольница" — 60 л/а, 4 автобуса.

Следует отметить, что 21 декабря с 13:30 начинает работу пункт пропуска с Польшей "Нижанковичи — Мальховичи". Пересечь границу там смогут легковые автомобили, грузовики до 3,5 тонн и автобусы, сообщили в Министерстве развития общин и территорий. Там уточнили, что пересечение границы для автобусов будет возможно только по предварительной записи в системе "єЧерга".

"Речь идет о динамичной очереди, без регистрации на конкретное время пересечения границы. Регистрация в системе "єЧерга доступна с 13:00 20 декабря. Учитывая, что пункт пропуска новый, а следовательно, разрешений на регулярные маршруты еще не выдано, пересечение границы возможно только нерегулярным перевозчикам. Соответственно, регистрация в системе также доступна только перевозчикам, выполняющим нерегулярные рейсы", — говорится в сообщении.

Как рассказывал "Телеграф", в 2025 году вступят в силу новые правила въезда в страны ЕС. Для въезда в любую из 30 стран Евросоюза нужно будет получить специальное разрешение на путешествия – ETIAS.