Количество желающих выехать из Украины резко выросло, на границе очереди

В отдельных пунктах пропуска наблюдаются очереди из авто

В пятницу, 20 декабря, российские войска осуществили массированный обстрел Киева, что привело к гибели людей, также были пострадавшие. Между тем на пунктах пропуска украинско-польской границы наблюдаются очереди из автомобилей.

Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины. На границе наблюдается увеличение пассажиропотока на выезд из Украины в Польшу — он вырос на 15% от обычного потока.

Поэтому в отдельных пунктах пропуска накапливается транспорт. По состоянию на 17:00 менее загруженными были контрольно-пропускные пункты "Смольница" и "Угринов".

Пограничники напомнили украинцам: пересечение границы зависит от работы всех представителей контрольных служб, которые осуществляют свою деятельность в пунктах пропуска, а также работников соответствующих служб с польской стороны. Также украинцев призвали планировать свой маршрут заранее.

Напомним, с 10 ноября 2024 года в ЕС внедряется система въезда/выезда (EES Entry/Exit System), которая будет касаться путешественников из всех стран вне ЕС и Шенгенской зоны. Это касается, в том числе и украинцев.

Ранее "Телеграф" писал, что в СНБО объяснили, почему Россия устроила атаку на Киев. Обстрел является ответом на потерю стратегических объектов в РФ.