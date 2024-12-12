"Решение примут только в Варшаве": планирует ли Польша вводить войска в Украину

Дональд Туск дал четкий ответ

Польша будет принимать решение по отправке своих войск в Украине исключительно в Варшаве. Однако в настоящее время такой шаг пока еще даже не планируется.

Такое заявление сделал премьер-министр Польши Дональд Туск во время брифинга с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Он сказал, что хочет положить конец спекуляциям на эту тему.

"Я также хочу положить конец спекуляциям о потенциальном присутствии войск той или иной страны в Украине после достижения перемирия, прекращения огня или мира. Решение относительно действий Польши будут приниматься в Варшаве и только в Варшаве. Мы пока не планируем таких действий", — заявил Туск.

Стоит отметить, что в Польше отрицали возможность отправки войск НАТО в Украину после достижения прекращения огня. Отмечалось, что страна против миротворцев на территории Украины.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Германия может ввести в Украину свои войска. Однако есть одно условие. Германия поддержит все меры, которые могут служить миру в долгосрочной перспективе.

При этом, еще в конце февраля Макрон говорил, что не исключает, что европейские государства направят войска в Украину.