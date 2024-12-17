Быстрое окончание войны и вступление в НАТО: главные заявления Зеленского после встречи с Туском

Зеленский рассказал, какие сейчас отношения Украины и Польши

Во вторник, 17 декабря, во Львове прошла совместная пресс-конференция президента Украины Владимира Зеленского и главы польского правительства Дональда Туска. На встрече со СМИ прозвучало несколько важных заявлений, касающихся завершения войны, вступления в НАТО и отношений с Россией. "Телеграф" собрал самые важные из них.

Вступление в НАТО и завершение войны с Россией

Украина могла бы вступить в НАТО и ЕС за один день, если бы этот вопрос зависел исключительно от Польши. Об этом сказал Владимир Зеленский, цитируя премьер-министра Польши Дональда Туска.

Также он упомянул о заявлении кандидата в президенты США Дональда Трампа о возможности завершить войну за сутки.

"Кто знает, может, в следующем году мы сможем рассчитывать и на скорое завершение войны, и на членство в НАТО", — отметил президент Украины.

Отношения с Россией после окончания войны

Даже после завершения войны российскому руководству нельзя верить, уверен Президент. "Можно ли доверять Путину? Нет. Они воюют против нас, убивают нас. Можно ли будет доверять преемнику Путина? Уверен, что нет. Но никуда не деться. Мы живем и у нас длинная граница. Поэтому Украине нужно выйти из этой войны очень сильной ", – подчеркнул глава государства.

Также Зеленский рассказал, какова должна быть позиция Украины на предстоящих переговорах. "Чтобы выйти (на переговоры — Ред.) сильной, нужно иметь сильные позиции при любом формате предстоящих переговоров… Украина готова говорить дипломатически или говорить так, как это происходит на поле боя".

Кроме того, Зеленский рассказал, какие сейчас отношения Украины и Польши. "Наши отношения стабильны в такое непростое время, я считаю, что этот сигнал очень важен для обоих наших государств". Он добавил, что "в следующем году Польша будет председательствовать в Совете Евросоюза и это председательство может принести нам хорошие результаты в приближении к вступлению в ЕС".

Вспомнил глава государства и о продолжающихся до сих пор спорах относительно сложного прошлого Украины и Польши. "Не надо забывать прошлое, но какой приоритет? Приоритет думать о будущем и выжить… если Украина не выстоит, если мы не будем объединены с Польшей, если мы все не будем объединены в Европе, то Россия победит в этой войне".

На пресс-конференции Президент также рассказал об очень важном решении для многих украинцев. Речь идет о множественном гражданстве, законопроект о котором приняла ВР 17 декабря. "Его нормы позволят миллионам живущих в других странах украинцев сохранить реальную связь с Украиной", — пояснил Президент.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что Зеленский резко высказался в сторону Орбана. Президент подчеркнул, что у него (Орбана — Ред.) нет никаких рычагов влияния на государство-агрессора.