Прекращение огня близко? В Польше рассказали о перспективах хода войны в Украине
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Мероприятие ориентировано не на нынешнее состояние ситуации, а на признанные международным правом границы украинского государства
Несмотря на то, что на фронте чрезвычайно сложная ситуация, перспектива прекращения огня в Украине быстро приближается. Восстановление Украины может начаться во второй половине 2025 года.
Об этом заявил полномочный представитель польского правительства по восстановлению Украины Павел Коваль в интервью РАР.
По его словам, война не закончится быстро. "Максимум будет прекращение огня" и окончание горячей фазы конфликта. Вопрос в том, при каких условиях это произойдет, потому что, как он отметил, "размораживание" войны не будет проблемой для России.
Сегодня есть Путин, завтра его не будет
В ответ на вопрос, будет ли прекращение огня в соответствии с нынешними линиями фронта де-факто означать безвозвратную потерю территории Украиной, Коваль ответил отрицательно. "Сегодня есть Путин, завтра его не будет", — сказал Коваль.
Он говорит, что Запад ориентирован не на нынешнее состояние ситуации, а на признанные международным правом границы украинского государства. Ни один серьезный человек, ни в Америке, ни в Европе, не согласится на безрассудное одобрение российских разделов.
Восстановление Украины — когда будет
Говоря о восстановлении Украины, Коваль отметил, что подготовка к запуску экономических планов, программ и финансовых инструментов, которые будут созданы для этого, сейчас вступает в ключевую фазу.
"Сейчас кажется, что все готовятся к восстановлению в следующем году, что оно скоро начнется. По моим оценкам, это начнется во второй половине следующего года", — рассказал он.
Восстановление Украины — когда будет
Говоря о восстановлении Украины, Коваль отметил, что подготовка к запуску экономических планов, программ и финансовых инструментов, которые будут созданы для этого, сейчас вступает в ключевую фазу.
"Сейчас кажется, что все готовятся к возобновлению следующего года, что оно скоро начнется. По моим оценкам, это начнется во второй половине следующего года", — рассказал он.
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