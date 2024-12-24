Погода в Буковеле: Рождество со снегом и сильными ветрами

Среда на этой неделе в Буковеле сможет порадовать отдыхающих, ведь будет идти снег и будут держаться морозы

Погода на горнолыжном курорте в Буковеле в среду обещает быть немного морозной и с осадками. Отдыхающим также следует готовиться к порывам сильно-крепкого ветра, которые будут бурлить все сутки.

Самые большие "минусы" на праздник Рождества ожидаются поздней ночью, когда показатели термометров опустятся до -6 градусов. Об этом свидетельствуют данные Meteofor.

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Облачная погода будет держаться в Буковеле весь день. С начала и до конца суток синоптики прогнозируют снег и снежные зерна. Около 20:00 часов интенсивность осадков увеличится, но к концу дня они завершатся.

Показатели на термометрах днем зафиксируются на отметке -5 градусов. Ночью морозы будут слабее — -3 градуса.

Специалисты также предупреждают о сильных-крепких ветрах в течение ночи-позднего вечера. Их сила будет колебаться в пределах 10-12 м/с. Наибольшие их порывы предполагаются вечером.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, когда в Украине значительно изменится погода. Синоптики прогнозируют снегопады и ледяные дожди.