Украину накроют снегопады и ледяные дожди: когда изменится погода

Синоптики рассказали, чем удивит погода в ближайшее время

В Украине на следующей неделе значительно изменится погода. Некоторые области накроют снегопады, а в других ожидаются дожди и даже ледяные дожди.

Так, ожидать снегопадов стоит с понедельника, 23 декабря, в западной части страны. Об этом пишет "Апостроф".

Согласно данным радара погоды Ventusky, с самого утра в этот день начнет сильно заметать Львовщину, Тернопольщину Буковину. В Ровенской области будут небольшие осадки.

Почти на всей остальной территории Украины будет туман и без осадков. В Николаевской, Одесской и Запорожской областях пройдут дожди.

24 декабря, снегопады и дожди накроют центральные области. Сильные ливни будут в Винницкой области. Также дождей стоит ждать на Киевщине и в Черкасской области. Снег ожидается на Житомирщине, Хмельнитчине, Тернопольщине и на Буковине.

25 декабря атмосферный фронт, принесший в Украину снегопады и дожди, будет находиться над западной частью страны. Дожди пройдут в Житомире, Виннице и Киеве. В Винницкой и Хмельницкой областях будут идти ледяные дожди. На остальной территории Украины без осадков.

До конца суток 25 декабря осадки постепенно покинут территорию Украины. Останутся лишь небольшие дожди в Черкасской, Кировоградской и Винницкой областях. В то же время Буковине и во Львовской области будет небольшой снег. В Киевской области — туманы.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какой в Украине будет погода на Сочельник, Рождество и Новый год. Синоптики рассказали, ждать ли морозов на эти праздники.