"Пройде якийсь час, і РФ знову нападе": Чмут розповів, який сценарій завершення війни є прийнятним

Росія знову обмане Україну, як це було уже багато разів, впевнений експерт

Наразі є 3 варіанти завершення війни в Україні — перемога України, перемога Росії та заморозка війни. Прийнятною для України є лише перемога, адже заморозка війни становить серйозну загрозу.

На цьому наголосив керівник фонду "Повернись живим" Тарас Чмут в інтерв'ю "Українській правді". За його словами, тимчасове перемир'я дасть РФ можливість накопичити сили та підготуватися до нової атаки. "Росія нас на*бе. Пройде якийсь час, і вона знову нападе. І вона не повторить тих помилок, які були в 2022 році", — зазначив Чмут.

Експерт підкреслив, що перемога для України — це збереження державності, незалежності та права самостійно визначати свій шлях розвитку. Натомість поразкою він вважає втрату територій та можливості приймати самостійні рішення.

Після перемир'я, на думку Чмута, ми маємо одразу готуватися до наступної війни. На жаль, такий висновок ми не зробили у 2015 році. Тоді ми виграли час, але не скористалися ним. РФ, навпаки, використала цей час для підготовки, наголосив керівник фонду.

Чмут не виключає можливості переговорного процесу наступного року через позицію США та виснаження сторін. Проте він застерігає, що різні учасники мають різні цілі. "Для Америки це може бути "любою ціною". Але ми не готові платити будь-яку ціну. І Росія може ще тягнути час", — пояснив експерт.

За його словами, Україні потрібно зосередитися на стратегічних завданнях. Серед них — операції у Курській області, діяльність в Африці та питання тіньового флоту. Натомість зараз увага зосереджена на тактичних питаннях та втраті окремих позицій.

Раніше "Телеграф" також писав, чи може РФ захопити Дніпро, Запоріжжя, Харків та Херсон. Він пояснив свою позицію щодо кожного міста окремо.