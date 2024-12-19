Документы в порядке, но за границу не выпустили: юристы объяснили почему
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В некоторых случаях пограничники могут вызвать полицию
В период военного положения у некоторых мужчин возникают трудности при попытке уехать за границу. Даже наличие документов, подтверждающих право на отсрочку или сопровождение лиц с инвалидностью, не всегда гарантирует разрешение на пересечение государственной границы.
Распространенная причина отказа — пребывание военнообязанного в розыске ТЦК и СП. Согласно пункту 17 постановления Кабинета Министров Украины №560, пограничники обязаны не допустить выезд таких лиц, рассказывают юристы компании "INSEININ".
Если данные о розыске содержатся в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов, то пограничники должны отказать в выезде из страны. Также они могут сообщить об этом полиции, которая задержит нарушителя и доставит его в ближайший ТЦК и СП.
"Перейти государственную границу лицам мужской статьи, находящимся в административном розыске за нарушение правил воинского учета невозможно", — подчеркивают юристы.
Почему ТЦК подают в розыск
Районные ТЦК обращаются в органы полиции для розыска военнообязанных, которые:
- не явились за повесткой;
- игнорировали требования ТЦК и СП;
- не встали на воинский учет.
Как объясняют правоведы, после задержания лицо доставляют в ТЦК для привлечения к административной ответственности. Согласно статье 210-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП), за нарушение правил воинского учета предусмотрен штраф в размере от 17 до 25,5 тысячи гривен. После оплаты штрафа лицо снимают с розыска.
"Пограничники действуют в рамках закона, когда отказывают военнообязанным в выезде за границу", — подчеркнули юристы.
Ранее "Телеграф" писал, как проверить, исключены ли вас из воинского учета. Если у мужчин есть на это основания, информацию можно проверить несколькими способами.