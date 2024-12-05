Одной категории украинских мужчин хотят разрешить пересекать границу

Депутаты уже работают над соответствующим законопроектом

В Верховной Раде Украины занимаются разработкой законопроекта, который позволит еще одной категории мужчин выезжать за границу. Речь идет о студентах иностранных ВУЗов в возрасте от 18 до 24 лет.

Об этом в эфире "Новини.Live" заявил депутат Верховной Рады Украины от фракции "Слуга народа" Руслан Горбенко. По его словам, для оформления документов заграницей необходимо стать на консульский учет, как того требует закон.

В то же время Украина должна создать все условия, чтобы люди спокойно возвращались назад, отметил депутат.

"В Раде уже разрабатывается соответствующий законопроект. Если они учатся за границей, то им надо предоставить возможность свободно пересекать границу во время их обучения. Это даст им право получить все справки в сервисных центрах и стать на учет согласно закону, чтобы его не нарушать", — заявил депутат.

Напомним, несмотря на военное положение в Украине, определенные категории мужчин все же выезжают за пределы государства. Речь идет и об учениках 10-11 классов. Директор Института демографии и социальных исследований НАН Украины Элла Либанова заявила в комментарии "Телеграфу", что это приведет к повышению старения населения Украины.

Ранее "Телеграф" писал, кто из мужчин до 25 лет имеет право уехать за границу. Это касается некоторых студентов.