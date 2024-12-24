Нужен ли мужчинам военный билет для замены паспорта за границей

Для проверки данных используют разные реестры

Кабинет Министров Украины утвердил упрощенный порядок оформления и обмена паспортов гражданам Украины, которые находятся за границей. Теперь это можно сделать через онлайн-сервис е-Консул.

Однако для мужчин в возрасте от 18 до 60 лет установлены особые условия. Об этом подробнее пишет Судебно-юридическая газета.

Согласно новым правилам, оформление или обмен паспорта для граждан мужского пола в этой возрастной категории возможно только при наличии военно-учетного документа или отдельного номера записи в Реестре призывников, военнообязанных и резервистов.

"Для военнообязанных и резервистов — также необходима серия и/или номер военно-учетного документа (при наличии)", — говорится в публикации.

Когда гражданин подает заявку на оформление или обмен паспорта (в частности, вместо утраченного или похищенного), работник консульства проверяет, действителен ли его военно-учетный документ по закону.

Если во время проверки в Реестре призывников и военнообязанных выяснится, что документ недействителен, консульство уведомляет заявителя об отказе в оформлении паспорта. Это делается по телефону, электронной почте или по почте.

Подать заявление на оформление паспорта через портал или мобильное приложение "Дия" можно автоматически. При этом учитываются данные, полученные через электронные базы.

Для проверки информации используются следующие реестры:

Реестр налогоплательщиков;

Демографический реестр (для тех, кто имеет ID-карту или загранпаспорт);

Реестр призывников, военнообязанных и резервистов;

Реестр актов гражданского состояния.

Если нужные данные отсутствуют в этих реестрах, заявителю придется подать необходимые документы лично в консульство Украины при оформлении заявления.

Ранее "Телеграф" писал, можно ли мужчине за границей стать на воинский учет. Процедура взятия на учет предполагает личное присутствие в районном ТЦК и СП.