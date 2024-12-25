Снижение мобилизационного возраста: нардепка рассказала, есть ли соответствующий законопроект в Раде

Нардеп также вспомнила о демографической проблеме

Народный депутат Украины Анна Скороход заявила, что в Верховной Раде отсутствует законопроект о снижении мобилизационного возраста до 18 лет.

Об этом она заявила в интервью "Новини. Live". Она отметила, данный вопрос вряд ли будет решен в будущем, учитывая нынешний демографический кризис в Украине — он возник из-за вторжения России.

По словам Скороход, для того, чтобы Украина вышла на довоенный уровень по демографии, в семьях должно быть по пять детей.

Также Скороход раскритиковала некоторых волонтеров, которые поддерживают снижение возраста.

"Для кого мы должны положить нашу молодежь? Где у нас миллион забронированных? Еще вопрос, как они забронированы? Ведь с каждым пересмотром бронирования у нас высвобождаются мобилизационные ресурсы, резервы. Дальше у нас вопрос по тыловикам — я буду повторять это все время. Офицеры тоже должны воевать", — заявила народный депутат Скороход.

Напомним, США не раз призывали снизить мобилизационный возраст в Украине. В Офисе президента Украины Зеленского ответили, что сейчас ВСУ не могут вооружить как следует даже уже имеющихся солдат, поскольку партнеры сильно затягивают поставки вооружения.

Как сообщал "Телеграф" ранее, Украине придется снизить мобилизационный возраст, поскольку людям старшего поколения будет сложно овладеть современной техникой. Об этом заявил Максим Жорин, заместитель командира Третьей отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины.