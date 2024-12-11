Почему нужно мобилизовать мужчин уже с 18 лет: Жорин назвал причину

По словам офицера, молодые люди "учатся быстрее и энергичнее воюют"

Украине необходимо пойти на снижение мобилизационного возраста, поскольку людям старшего поколения будет сложно овладеть современной техникой.

Об этом в интервью LIGA.net заявил заместитель командира Третьей отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины Максим Жорин. Он заявил, что в его подразделении сейчас в основном воюют молодые люди от 18 до 35 лет: по его словам, были случаи, когда кандидаты на службу в бригаде подавали заявки за неделю до достижения совершеннолетнего возраста.

Жорин отметил, что молодые люди учатся гораздо быстрее и воюют "с абсолютно другой энергетикой".

В то же время людям в возрасте 45-50 лет тяжело освоить современные средства ведения войны, например, дроны и средства радиоэлектронной борьбы. Среди них бывают люди, которые имеют хорошую физическую форму, но это исключения.

Большая часть людей старше 40 лет имеют проблемы со здоровьем, а обучение дается им с трудом. Поэтому выполнять боевые задачи им тоже нелегко, отметил Жорин. Также он не согласен с утверждениями демографов, что снижение мобилизационного возраста угрожает существованию украинской нации.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что Дмитрий Корчинский высказал мнение, при каких условиях мобилизационный возраст можно снизить до 14 лет. Политик считает, что если мужчина способен поднять автомат, он уже может стать солдатом.