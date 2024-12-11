Украина не может принять критику партнеров на этот счет, подчеркнула Стефанишина

Вопрос мобилизации в Украине и уменьшения мобилизационного возраста поднимался на встречах украинского вице-премьера по евроинтеграции с топ-чиновниками Европейского союза.

Об этом Ольга Стефанишина рассказала, отвечая на вопросы Радио Свобода в Брюсселе. Она отметила, что невозможно несостоятельность союзников в вопросах соответствующего планирования "переводить на мобилизационный возраст в Украине".

"Этот вопрос задавался с точки зрения того, что действительно он есть в публичном дискурсе. Но я и рада, что этот вопрос задается, потому что у нас очень очевидный ответ. Мы не можем принять эту критику, поскольку нет системы планирования, тренировки и оснащения украинских бригад", – объяснила она.

Чиновница акцентировала, что в условиях отсутствия этого планирования со стороны партнеров "нельзя такую неспособность переводить на мобилизационный возраст в Украине".

Стефанишина дискутировала, в частности, с еврокомиссаром по обороне Андрюсом Кубилюсом и главой европейской дипломатии Каей Каллас.

"ЕС может сыграть большую роль именно в тренировке украинских военных. Способности здесь большие — вопросы в планировании. При надлежащем планировании и оснащении, безусловно, вопрос мобилизации не будет предметом таких дискуссий. Поэтому, конечно, это (призывы снизить мобилизационный возраст до 18 лет – ред.), скажем так, – неприемлемая позиция", – резюмировала вице-премьер.

Ранее The Telegraph написал, что, похоже, отказ президента Украины Владимира Зеленского снизить мобилизационный возраст разрушил его отношения с действующим президентом США Джозефом Байденом. Споры между двумя президентами возникали и раньше в течение почти трех лет войны, но это может стать последним штрихом в картине разрушения.

США не раз призывали снизить мобилизационный возраст в Украине. А у Зеленского ответили, что мы не можем вооружить как следует даже уже имеющихся солдат, поскольку партнеры сильно затягивают поставки вооружения.

Несмотря на это, в США упорно продолжают долбить эту тему. Так, генерал армии США Бен Ходжес недавно заявил, что Украине следует задуматься о снижении мобилизационного возраста, а также привлекать к участию в войне молодежь, беженцев и женщин. В Европе также считают, что Украине необходимо снижение мобилизационного возраста, чтобы решить проблемы на фронте. Если этого не сделать, она скоро потеряет позиции в Курской области. Европейские чиновники говорят, что президент Украины Владимир Зеленский неоднократно слышал от союзников, что ВСУ, мол, "имеют проблему с численностью, а не с количеством вооружения".