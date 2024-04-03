Снижение призывного возраста в Украине поможет ВСУ, но есть важный нюанс

Есть важный фактор, который необходимо учитывать

Нововведение со снижением мобилизационного возраста в Украине с 27 до 25 лет даст возможность армии восстанавливать и реконструировать существующие подразделения, а также создавать новые. Однако для того, чтобы вооружить каждого воина нашей стране нужна помощь Запада.

Об этом говорится в материале Института изучения войны (ISW). По мнению военных аналитиков, снижение мобилизационного возраста это одно из многих мероприятий, которые рассматриваются Украиной в рамках усилий, направленных на создание устойчивого аппарата генерирования сил военного времени.

В таком случае Украине необходима помощь западных партнеров, чтобы обеспечить всех мобилизованных оружием. Тем временем длительные дебаты в Соединенных Штатах Америки относительно военной помощи, а также задержки в предоставлении помощи могут повлиять на скорость, с которой Украина может восстановить и создать новые подразделения.

Согласно оценкам Института изучения войны, материальные средства, которые предоставляет Запад, остаются важнейшим решающим фактором для способности украинской армии боевую мощь.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 2 апреля президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который предусматривает снижение мобилизационного возраста до 25 лет. С такого возраста теперь будут призывать в армию. Помимо этого были подписаны еще два важных законопроекта, которые касаются мобилизации и военного учета.