Днепровский городской совет отменил деколонизационные переименования 20 улиц, вернув им советские названия. Наибольший резонанс вызвало переименование улицы Александра Мишуги на улицу Федора Шаляпина

В Днепре городской совет принял решение о переименовании ряда улиц, отменив предыдущие деколонизационные изменения. Особое внимание привлекло возвращение улицы имени Федора Шаляпина вместо памяти выдающегося украинского оперного певца Александра Мишуги.

Аргументация городского совета вызывает удивление: чиновники утверждают, что Федор Шаляпин был другом Тараса Шевченко. Это утверждение абсурдно ввиду исторических фактов — Шаляпин родился в 1873 году, через 12 лет после смерти Кобзаря.

Федор Шаляпин, хоть и был выдающимся оперным певцом, имел сложную и противоречивую биографию. Начинал он как хорист в украинской труппе Григория Деркача, где почти два года исполнял украинские песни и играл роль Петра в "Наталке Полтавке" Николая Лысенко. В его репертуаре было более 30 украинских произведений на слова Тараса Шевченко, Степана Руданского и народные песни.

Шаляпин не только пел, но и активно интересовался украинской культурой. Он исполнял произведения на слова Тараса Шевченко и других украинских поэтов. Его первое выступление в Киеве состоялось 15 апреля 1897, где он исполнил партии Мефистофеля и Ивана Сусанина. Шаляпин был также известен своей благотворительной деятельностью. В 1917 г. он дал большой концерт в пользу инвалидов в Севастополе, демонстрируя свое желание помогать другим.

Однако его дальнейшая карьера развивалась в русле русской культуры. В 1918 г. он стал художественным руководителем Мариинского театра и первым в России получил звание "народного артиста Республики". После революции его отношения с советской властью складывались непросто – у него конфисковали имущество, коллекцию оружия, банковские счета. В 1927 году, после того как он пожертвовал средства от концерта детям эмигрантов, его обвинили в поддержке белогвардейцев. В следующем году постановлением СНК РСФСР Шаляпина лишили звания народного артиста и права возвращаться в СССР.

Примечательно, что в советские времена Шаляпин в Украине больше не выступал. Он эмигрировал во Францию, где продолжил свою карьеру, снимался в кино и даже отсудил 10 тысяч франков у Советского коммерческого бюро в Париже за пиратское тиражирование его песен в СССР.

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