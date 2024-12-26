Гардероб барышни от корсетов до "румынок": что носили киевские модницы с XVIII до XX века

История моды Киева отражает не только изменение эстетических предпочтений, но и глубокие социальные трансформации общества

Стоит заговорить о моде прошлых веков, как сразу в воображении предстает образ изысканной барышни в длинном платье с корсетом и зонтиком. Однако история киевской моды гораздо богаче и разнообразнее.

Мода последних 200 лет – это увлекательное путешествие от роскошных парижских платьев до изобретательного пошива в условиях дефицита. О ней рассказала Марина Иванова, основательница музея истории моды, посвятившая 35 лет сбору уникальной коллекции.

Зарубежный шопинг имперской эпохи

В XVIII-XX веках зажиточные киевлянки предпочитали европейский стиль. Париж диктовал женскую моду, а Лондон – мужскую. Во время заграничных путешествий горожанки покупали ткани, кружево, пуговицы и другие материалы, из которых затем создавали наряды у киевских ателье. Особенно славилась улица Сагайдачного своими опытными портнихами.

География модного шопинга была очень широкой: от Германии до Персии. Однако такая роскошь была недешевой – билет первого класса из Киева в Берлин стоил 27 рублей, что равнялось месячной аренде дачного домика.

Цены и возможности

По данным каталога мод "Мерилиз" 1913 года, модная жизнь была дорогим удовольствием:

вечернее платье стоило 85 рублей;

шляпка — 12-15 рублей;

корсет – от 6,80 до 15,50 рубля;

сапожки – от 20 до 25 рублей.

Для сравнения: килограмм черной икры стоил 1,80 рубля, а корова – 60 рублей.

Послевоенная мода: изобретательность, несмотря на дефицит

После войны мода приобрела особое значение — она стала символом возвращения к мирной жизни. Женщины стремились выглядеть привлекательно, особенно ввиду потери значительной части мужского населения во время войны.

Большинство киевлянок носили довоенную одежду или шили самостоятельно. Популярными были однотонные ткани простого плетения, а обувь часто была грубоватой из-за дефицита элегантных моделей. Особый спрос имели туфли "румынки" — теплые ботинки на небольшом каблуке с мехом внутри.

Модные фетиши и находки

Настоящим фетишем 1940-х годов были фильдеперсовые чулки со швом. Из-за их дефицита женщины прибегали к уловкам — рисовали на ногах карандашом шов и пятку. Альтернативой стали белые носки, которые в сочетании с платьем и "лодочками" на маленьком каблуке стали символом эпохи.

Киевский Дом моделей: новая эра моды

Открытие Киевского Дома моделей в 1944 г. стало важным шагом в развитии украинской моды. Здесь создавали не только образцы для массового производства, но и актуальные модели, демонстрировавшиеся на международных форумах.

Особенностью заведения стали выездные выставки, первая из которых прошла в 1949 году в Броварах. На ней представили более 500 моделей — от халатов для доярок до нарядных платьев. В 1953 году киевские модельеры впервые приняли участие в международном конкурсе в Праге, где четыре модели получили награды.

История киевской моды показывает невероятную адаптивность и креативность украинских женщин. Они в любых условиях находили способы выглядеть элегантно и стильно.

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