Берут ли на военную службу с больными суставами или костями

Диагноз должны подтвердить на ВВК

В Украине идет общая мобилизация, однако не все военнообязанные могут быть призваны на службу из-за состояния здоровья. Заболевания суставов, костей и мышц, которые существенно нарушают функции организма, являются основанием для освобождения от мобилизации.

Это регламентировано приказом Министерства обороны №262 от 27 апреля 2024 года. Болезни, с которыми мужчину могут признать непригодным к военной службе:

инфекционные артропатии с стойкими и значительными изменениями (гнойные артриты, реактивные артропатии, болезнь Рейтера);

воспалительные полиартропатии со значительным нарушением функций (ревматоидный артрит, васкулит и бурсит, синдром Фелти, болезнь Стилла, кристаллические, псориатические и энтеропатические артропатии, ювенильный артрит, подагра);

системные болезни соединительной ткани со значительным нарушением функций (полиартериит узелковый и родственные состояния, некротизирующие васкулопатии, гранулематоз Вегенера, синдром Такаясу, системная красная волчанка, дерматополимиозит, системный склероз, сухой синдром Шегрена, болезнь Бехно другие);

тяжелая форма анкилозирующего спондилоартрита.

Также не мобилизуют мужчин, которые имеют:

артрозы и другие поражения суставов со значительными нарушениями функций;

болезни и поражения мышц, синовиальной оболочки и сухожилий со значительными нарушениями функций;

остеопатии и хондропатии со значительными нарушениями функций (остеопороз, остеомаляция, замедление слома перелома, стрессовые переломы,

фиброзная дисплазия костей, остеомиелит, остеонекроз, болезнь Педжета и другие);

приобретенные деформации и дефекты пальцев и конечностей со значительными нарушениями функций;

двусторонняя ампутация конечностей на любом уровне или односторонняя ампутационная культя нижней конечности выше уровня верхней трети голени;

болезни позвоночника со значительными нарушениями функций (искажение, остеохондроз, спондилолиз, спондилолистез, поражение межпозвонковых дисков и т.п.).

Как получить подтверждение о непригодности

Чтобы быть освобожденным от мобилизации, военнообязанный должен пройти военно-врачебную комиссию (ВВК). Медицинские выводы должны быть документально подтверждены, ведь именно они являются основой для принятия решения о непригодности к службе.

Ранее "Телеграф" писал, могут ли мобилизовать с плохим слухом. ВВК может признать мужчину непригодным в определенных случаях.