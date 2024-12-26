В Раде заявили, что воевать должны все, но депутаты - это другое

Также он рассказал, что считает парадоксальным

Народный депутат и секретарь Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко считает, что воевать должны все. Но вопрос мобилизации депутатов, по его мнению, является "популизмом".

Об этом он заявил во время интервью изданию LB. По его словам, он не за снижение мобилизационного возраста, а за то, чтобы воевали все.

"Я за то, чтобы воевали все. А это такой популизм (вопрос мобилизации депутатов и министры — Ред.). Смотрите, я не против. Номы же должны понимать, что власть является властью пока она есть. К сожалению, мы не можем пока провести выборы.", — сказал Костенко.

Также он считает парадоксальным, когда украинцы одновременно хотят выхода на границы 1991 года, демобилизации военных и отмены мобилизации.

Напомним, ранее мы писали о том, что нардеп Дмитрий Соломчук заявил, что на тысячу гривен устроит новогодний стол для своей семьи и ему хватит этих денег. На уточняющий вопрос ведущих, какую сумму денег он тратит на обычный ужин, нардеп четко не ответил.