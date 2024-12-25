Повлияли ли на темпы мобилизации повестки, отправлены по почте

В центры комплектования приходят люди с отсрочкой или броней

В Украине военнообязанным гражданам рассылают повестки по почте. Однако улучшения мобилизационного процесса пока не наблюдается.

Об этом рассказал начальник административного отдела одного из киевских ТЦК и СП Олег Коротченко в эфире телемарафона, передает 24 канал. По его словам, основная сложность заключается в ошибках во время оповещения граждан.

В частности, в ТЦК часто обращаются мужчины, имеющие основания для отсрочки или бронирования , но все равно получают повестки.

Также фиксировались случаи, когда повестки вручали лицам с инвалидностью или гражданам , уже имеющим подтвержденную бронь. Это, как считает Коротченко, свидетельствует о необходимости создания более системного и точного механизма учета.

Как работает вручение повесток через почту

Нововведение предполагает, что повестка направляется заказным письмом и должна быть вручена лично в руки. Если получателя нет дома, работник почты обязан позвонить ему, чтобы сообщить о получении письма.

Цель такого механизма – повысить эффективность информирования граждан об их обязанностях. Однако как отмечают в ТЦК, внедрение этого способа пока не решило всех проблем.

Напоминаем, если человек получил повестку и не явился в течение трех дней, его могут объявить в розыск. Но если он не смог прийти из-за непредсказуемого обстоятельства, например из-за болезни, и это подтверждено документами, то розыск не подадут, а срок продлят.

Если повестка отправлена по почте, то письмо возвращается через неделю после отправки . После этого работники ТЦК могут подавать в розыск.

Ранее "Телеграф" писал, может ли прийти повестка по почте, если мужчина за границей. Неявка по повестке считается административным нарушением.