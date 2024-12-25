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Бронирование от мобилизации. Власти ответили на три популярных вопроса

Автор
Игорь Тимофеев
Дата публикации
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Автор
zaxid.net

Критически важным предприятиям поставили жесткое условие

Будут ли бронировать от мобилизации работников критически важных предприятий, если компания имеет налоговую задолженность? Что делать, если при оформлении бронирования возникают технические проблемы в "ДіЯ"? Рассматривают ли власти вопросы бронирования ФОПов?

Об этом в блицинтервью "Телеграфу" рассказал директор департамента экономики безопасности и обороны Минэкономики Сергей Сметанко. Он ответил на три распространенных вопроса.

Больше читайте на сайте "Телеграф" в публикации: "Отсрочка для ФОП, мошенничество на бронировании и увеличение лимитов: как получить "броню" по новым правилам".

Говоря об отсутствии задолженности по налогам у предприятия как условии оформления отсрочки для своих работников, чиновник объяснил:

— Без налогов не будет бюджета, не будет зарплаты военным, закупки вооружения и военной техники. Поэтому налоги — это критерий. Если у вас есть задолженность… Ну, извините… Предприятие не может быть критическим, если у него есть задолженность. Значит, оно работает неправильно.

Отвечая на вопросы технических проблем в приложении "ДіЯ", глава департамента посоветовал:

— Обращаться на службу поддержки "ДіЯ" и ждать, когда они отрегулируют. В любой информационной системе могут быть сбои, не загружаются какие-то данные. Я думаю, что со временем будет лучше и лучше.

Коснувшись темы бронирования ФОПав, Сергей Сметанко заявил, что в Минэкономики пока не поддерживают такую идею.

— Надо понимать, что тут вопрос не в бронировании ФОПов, а в ведении ФОПов как субъектов системы мобилизационной подготовки и мобилизации. Там не только бронирование, но и права, обязанности, ответственность. Готовы ли ФОПы на это идти? Когда мы этот вопрос поднимали в IT-среде, они сразу говорили, что нет, их это не интересует. Любой ФОП может перейти на общую систему налогообложения и бронироваться… [Вопрос бронирования ФОПов] не рассматривается, поскольку не усматривается целесообразным, — подытожил представитель власти.

Напомним, ранее Сергей Сметанко объяснил "Телеграфу", почему Кабмин не утверждает список критически важных предприятий.

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#Мобилизация #Бронирование #Отсрочка от мобилизации