Этих мужчин отправят служить: кого коснется мобилизация с 1 января

Мобилизация 2025 года для мужчин от 25 до 60 лет возможна при отсутствии боевого опыта

В Украине продлили действие военного положения до февраля 2025 года. Продолжается и мобилизация — это означает, что все военнообязанные мужчины старше 18, но менее 60 лет должны стоять на учете в ТЦК.

"Телеграф" расскажет, кто пойдет служить в первую очередь. Мобилизация 2025 года с 1 января, прежде всего, коснется тех, у кого нет документов, подтверждающих отсрочку и бронирование, если они по решению военно-врачебной комиссии признаны годными к несению службы.

В первую очередь могут мобилизовать юношей старше 18 лет, но только если у них есть военный опыт, например, служба в армии, или они в период обучения в университете прошли военную кафедру. При отсутствии двух факторов мобилизация до 25 лет незаконна — юноши только попадают под категорию призывников и могут оказаться в армии, только подписав контракт.

Мобилизация 2025 для мужчин от 25 до 60 лет возможна при отсутствии боевого опыта, но наличия статуса "пригодный" или "ограниченно пригодный" по решению комиссии. Следует помнить, что последняя категория уже недействительна, поскольку статус отменили – все его владельцы должны повторно пройти ВВК до 4 февраля 2025 года.

Как будет происходить мобилизация в Украине для мужчин старше 50 лет

Мобилизация в Украине до 50 лет регулируется законом "О мобилизационной подготовке и мобилизации". Как показывает практика, чаще под нее попадают мужчины старше 25 лет — более юных, восемнадцатилетних ребят, не отправляют служить. Что касается того, как проходит мобилизация после 50 лет, Украина в лице сотрудников ТЦК интересуется и такими гражданами, но для их принудительной мобилизации должен быть соответствующий приказ Генштаба.

Для того чтобы отправить служить военнообязанному мужчине такого возраста, у него должна быть дефицитная нужная на войне специальность, но такой алгоритм работает не всегда. На практике видно, что мужчины после 50-ти лет попадают на фронт без приказа.

Ранее "Телеграф" писал, что изменится в мобилизации с 1 января.