В Одессе мужчина искупался в море в конце декабря и удивил сеть (видео)
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На самом деле это здесь не редкость
В Одессе мужчина поразил сеть купанием в море перед Новым годом. Он разделся до плавок и спокойно вошел в воду, а затем поплыл.
Оператор назвал человека киборгом, помноженным на вечность. Соответствующее видео опубликовал "Репортер".
"Одесса. 5 дней до Нового года", – написал автор.
На кадрах видно, как раздетый мужчина спокойно вошел в море, а затем поплыл.
Голос за кадром удивляется стойкости "моржа", используя такие сравнения как киборг и Терминатор.
Стоит отметить, что температура воздуха в Одессе в последние несколько дней ночью составляет ноль градусов, а в светлое время суток немного уходит в плюс. Что касается температуры воды, то она выше и составляет +7 градусов.
Между тем, люди, видимо знакомые с местными обычаями, пишут в комментариях:
Действительно, люди купающиеся в море зимой, в Одессе – не редкость. Там в течение многих лет существует несколько клубов "моржей". По инициативе одного из них в 2014 году в городе установили рекорд Украины на самое массовое купание в холодной воде.
За два часа в воду на пляже Ланжерон по официальным подсчетам окунулся 751 человек. Купающихся было намного больше, но многие из них не регистрировались.
Несмотря на опасность, часть украинцев желает отпраздновать Новый год и Рождество с морскими нотками и посетить жемчужину украинского юга Одессу. "Телеграф" рассказал, какие развлечения доступны в Одессе на Новый год.