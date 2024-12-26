В Одессе мужчина искупался в море в конце декабря и удивил сеть (видео)

На самом деле это здесь не редкость

В Одессе мужчина поразил сеть купанием в море перед Новым годом. Он разделся до плавок и спокойно вошел в воду, а затем поплыл.

Оператор назвал человека киборгом, помноженным на вечность. Соответствующее видео опубликовал "Репортер".

"Одесса. 5 дней до Нового года", – написал автор.

На кадрах видно, как раздетый мужчина спокойно вошел в море, а затем поплыл.

Голос за кадром удивляется стойкости "моржа", используя такие сравнения как киборг и Терминатор.

Стоит отметить, что температура воздуха в Одессе в последние несколько дней ночью составляет ноль градусов, а в светлое время суток немного уходит в плюс. Что касается температуры воды, то она выше и составляет +7 градусов.

Между тем, люди, видимо знакомые с местными обычаями, пишут в комментариях:

Действительно, люди купающиеся в море зимой, в Одессе – не редкость. Там в течение многих лет существует несколько клубов "моржей". По инициативе одного из них в 2014 году в городе установили рекорд Украины на самое массовое купание в холодной воде.

За два часа в воду на пляже Ланжерон по официальным подсчетам окунулся 751 человек. Купающихся было намного больше, но многие из них не регистрировались.

Несмотря на опасность, часть украинцев желает отпраздновать Новый год и Рождество с морскими нотками и посетить жемчужину украинского юга Одессу. "Телеграф" рассказал, какие развлечения доступны в Одессе на Новый год.