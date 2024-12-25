От парка иллюминации до ночи с дельфинами: что предлагает новогодняя Одесса (видео)

Бесплатные развлечения и новогодние вечеринки за тысячи гривен — Одесса предлагает различные активности зимой

Несмотря на опасность, часть украинцев желает отпраздновать Новый год и Рождество с морскими нотками и посетить жемчужину украинского юга Одессу. Даже зимой здесь есть чем себя занять и хорошо провести время.

Одесса находится очень близко к Крыму, и в случае пусков ракет они долетают через несколько минут, поэтому стоит позаботиться о своей безопасности. Также напомним — в Одессе действует комендантский час, так что встретить Новый год на улице под открытым небом не получится. Для тех, кто решил все же провести старый год в этом городе, Телеграф подготовил несколько вариантов, что посмотреть и куда пойти.

Посетить главную елку города

Какой праздник без новогодней елки? В Одессе ее устанавливают по улице Дерибасовской. В который раз это искусственное дерево высотой 20 м. Даже в условиях отключения света елка должна светиться – питать ее гирлянды должен генератор.

Прогуляться по Пассажу

Одесский Пассаж украсился елками и шариками к Новому году. Здесь можно сделать атмосферные фото и присмотреть подарок.

Провести романтический праздник на берегу моря

Если классические новогодние развлечения не для вас, можно отправиться на один из многих одесских пляжей и насладиться наедине или с парой видами зимнего штормового моря. Внимательно следите за прогнозом погоды и не забывайте взять с собой горячий напиток и бенгальские огни.

Покататься на коньках в Лунапарке

Попробовать свои силы на льду можно на катке, что на Успенской, 2. Каток работает с 10:30 до 22:30 даже при отключениях света. Стоимость катания – 200 грн за 45 мин, стоимость коньков – 150 грн (требуется залог 500 грн/документ/телефон).

Взглянуть на праздничную иллюминацию

В пакете Марка Твена (бывший парк Горького) можно увидеть бесплатную праздничную иллюминацию. Ее установило заведение "ВДВ". Адрес локации — ул. Космонавтов, 17а (со стороны ул. Варненская).

Встретить новый год с дельфинами

В NEMO Hotel Resort предлагают новогоднее празднование за 12 тысяч грн (ред – цена за взрослого). Гостям предлагают шоу-программу с диджеем и украинской певицей "СолоХа", конкурсы, новогоднее меню и специальное ночное шоу с дельфинами. Рассвет Нового года предлагают встретить в подогретом бассейне под открытым небом.

Сколько обойдется Новый год в Одессе

Одесса предлагает отдых на разный кошелек. Меньше чем за 200 грн можно снять койкоместо в общем номере в различных хостелах, обособленный номер будет стоить уже от 500-600 грн. Обычно в таких номерах нет удобств. Некоторые рестораны предлагают тематические вечеринки и рождественские меню. Стоимость билетов на подобные мероприятия стартует от 4-5 тысяч грн.

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