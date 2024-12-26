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Готовьтесь раскошелиться. Сколько стоит отдых в санаториях под Киевом на Новый год

Автор
Евгений Устименко
Дата публикации
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Автор
Санатории в Ворзеле, Конче-Заспе и Пуще-Водице Новость обновлена 26 декабря 2024, 16:13
Санатории в Ворзеле, Конче-Заспе и Пуще-Водице. Фото Коллаж "Телеграфа"

Отдых в санаториях под Киевом будет недешевым

В этом году зимний отдых на популярных курортах в Карпатах для многих украинцев будет не по карману. Между тем, отдых в популярных санаториях Киевской области тоже может быть недешевым.

О том, сколько стоит отдых в санаториях вблизи от столицы, сообщает портал "Санатории Украины". Речь идет о трех санаториях — Ворзеле, Конче-Заспе и Пуще-Водице.

В стоимость пребывания во всех трех санаториях входят питание, подбор процедур, консультации врачей, стоянка автомобилей, Wi-Fi и так далее.

Ворзель

Стоимость отдыха в Ворзеле — от 840 до 1680 гривен (в зависимости от корпуса и класса номеров). Время заезда — с 00:00, а выезда — до 08:00. В данном санатории практикуются эффективное лечение позвоночника, пищеварительной системы и других жизненно важных органов.

Конча-Заспа

Стоимость пребывания в санатории "Жовтень" в Конче-Заспе — от 891 до 1650 гривен. Данный санаторий принимает пожилых людей и беременных, в течение всего года.

Пуща-Водица

Стоимость пребывания в санатории Пущи-Водицы — от 891 гривен. Проживание в номере класса "Люкс" (2 комнаты) — 1221 гривен. Время заезда — с 14:00, а выезда — до 08:00.

Медико-реабилитационное заведение располагается в 20 км от центра Киева и существует более 70 лет.

Ранее "Телеграф" писал, что на украинском горнолыжном курорте Буковель уже готовятся принимать туристов, решивших провести здесь новогодние праздники. Однако такой отдых будет по карману не каждому.

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#Киевская область #Отдых #Новый год #Санатории