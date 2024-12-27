Фамилии, ведущие к родному краю: что известно о происхождении таких родовых имен

Топонимические фамилии происходят от места жительства или происхождения человека

В украинском языке существует немало фамилий, которые имеют уникальное происхождение. Некоторые из них могут рассказать о том, где тот или иной человек родился, либо откуда произошел его род.

Об этом сообщает общество украинских родоводов "Рідні". Речь идет о таких фамилиях, как Березовский, Вишневецкий, Уманец и Черемис.

Эти фамилии разнятся по названиям населенных пунктов, объектов на местности, названию небольших населенных пунктов, а также природных зон и рек Украины.

Березовский

Сегодня в Украине проживает 3916 людей с этой фамилией. Чаще всего носители фамилии Березовский встречаются в Галичине, однако местами компактного проживания являются такие города, как Киев, Одесса, Винница, Днепр, Харьков.

Вишневецкий

Количество носителей этой фамилии в Украине составляет 585 человек. Чаще всего эта фамилия встречается на юге, однако ее носители живут и на западе Украины. В Кременецком районе Тернопольской области расположен поселок Вишневец — оттуда берет начало род князей Вишневецких.

Местами компактного проживания носителей фамилии Вишневецкий в Украине являются Киев, Днепр, Кривой Рог, Харьков, Запорожье.

Уманец

В Украине проживает 3665 человек с этой фамилией. Эта фамилия, вероятно, происходит от названия города Умань Черкасской области. Чаще она встречается на Приднепровье: носители этой фамилии компактно проживают в Киеве, Харькове, Виннице и Одессе.

Черемис

Сегодня в Украине живет 149 человек с фамилией Черемис. Эта фамилия также часто встречается на Приднепровье. Местами компактного проживания носителей данной фамилии являются Запорожье, Хотин, Золотоноша и Черкассы.

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