Фамилии с атмосферой зимы: сколько украинцев могут похвастаться такими

У некоторых украинцев фамилии связаны с временами года

Фамилии украинцев могут многое рассказать о своих носителях. Некоторые люди являются носителями фамилий, которые напрямую связаны с погодными явлениями.

О том, какие существуют в Украине самые "зимние" фамилии, сообщает генеалогический портал "Рідні".

Этими фамилиями являются Зима, Зимний, Мороз, Морозенко, Морозюк, Снег и Снежный.

Зима

Сегодня в Украине насчитывается 2508 человек с этой фамилией. Много носителей фамилии Зима насчитывается в Донецкой области, но они также встречаются в Ровенской, Тернопольской, Черкасской, Днепропетровской, Херсонской, Запорожской областях и Киеве.

Зимний

Сейчас в Украине насчитывается 28 человек с этой фамилией. Эти люди живут в Киеве, Винницкой, Одесской, Хмельницкой и Тернопольской областях.

Мороз

Эта фамилия находится на 19-ом месте по популярности в Украине — она встречается по всей стране. На сегодняшний день насчитывается 43 779 человек: больше всего носителей насчитывается в Киеве, Харькове, Днепре и Запорожье.

Морозенко

В Украине насчитывается 1032 человека с фамилией Морозенко. Больше всего их живет в Киеве, Черкасской и Херсонской областях, но в то же время эта фамилия встречается и в других регионах.

Морозюк

Сейчас насчитывается 3084 человек с этой фамилией. Много проживает в Киеве, а также на западе Украины, в частности, Закарпатской области.

Снег

Сегодня в Украине насчитывается всего 33 человека с фамилией Снег. Больше всего их проживает по обе стороны Днепра в Черкасской и Полтавской областях, но также они встречаются в Запорожье, Севастополе и Черниговской области.

Снежный

В Украине насчитывается всего 9 человек с данной фамилией. Все эти люди живут в Киеве и Киевской области.

Ранее "Телеграф" рассказывал об украинских фамилиях с аристократическими корнями.