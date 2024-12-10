Фамилии с атмосферой зимы: сколько украинцев могут похвастаться такими
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У некоторых украинцев фамилии связаны с временами года
Фамилии украинцев могут многое рассказать о своих носителях. Некоторые люди являются носителями фамилий, которые напрямую связаны с погодными явлениями.
О том, какие существуют в Украине самые "зимние" фамилии, сообщает генеалогический портал "Рідні".
Этими фамилиями являются Зима, Зимний, Мороз, Морозенко, Морозюк, Снег и Снежный.
Зима
Сегодня в Украине насчитывается 2508 человек с этой фамилией. Много носителей фамилии Зима насчитывается в Донецкой области, но они также встречаются в Ровенской, Тернопольской, Черкасской, Днепропетровской, Херсонской, Запорожской областях и Киеве.
Зимний
Сейчас в Украине насчитывается 28 человек с этой фамилией. Эти люди живут в Киеве, Винницкой, Одесской, Хмельницкой и Тернопольской областях.
Мороз
Эта фамилия находится на 19-ом месте по популярности в Украине — она встречается по всей стране. На сегодняшний день насчитывается 43 779 человек: больше всего носителей насчитывается в Киеве, Харькове, Днепре и Запорожье.
Морозенко
В Украине насчитывается 1032 человека с фамилией Морозенко. Больше всего их живет в Киеве, Черкасской и Херсонской областях, но в то же время эта фамилия встречается и в других регионах.
Морозюк
Сейчас насчитывается 3084 человек с этой фамилией. Много проживает в Киеве, а также на западе Украины, в частности, Закарпатской области.
Снег
Сегодня в Украине насчитывается всего 33 человека с фамилией Снег. Больше всего их проживает по обе стороны Днепра в Черкасской и Полтавской областях, но также они встречаются в Запорожье, Севастополе и Черниговской области.
Снежный
В Украине насчитывается всего 9 человек с данной фамилией. Все эти люди живут в Киеве и Киевской области.
Ранее "Телеграф" рассказывал об украинских фамилиях с аристократическими корнями.