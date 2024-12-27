Ждать ли зимней погоды на выходных: синоптики дали прогноз

Синоптики озвучили прогноз погоды по всей Украине на выходные

Первый месяц зимы и последний месяц 2024 года подходит к концу, а в Украине погода продолжает радовать людей отсутствием сильных морозов и снегопадов. К концу текущей недели серьезных осадков не прогнозируется.

Соответствующий прогноз был опубликован на pogoda.meta.ua. Синоптики рассказали, какой будет погода в субботу, 28 декабря и воскресенье, 29 декабря.

Суббота, 28 декабря

В субботу, 28 декабря, по всей территории Украины будет погода без осадков, температура воздуха по всей территории Украины будет колебаться от нуля до +5 градусов. В Закарпатье температура воздуха будет +5… +1 градусов, погода будет солнечной.

Воскресенье, 29 декабря

В воскресенье, 29 декабря, на большей части территории Украины будет наблюдаться небольшая облачность, без осадков, а погода будет прохладной. В Киеве, Полтаве, Чернигове, Черкассах, Сумах, Кропивницком, Черновцах и Ивано-Франковске будет пасмурная погода, но осадков не будет.

Температура воздуха в Украине в течение дня будет колебаться от -1 до +5 градусов.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какой будет погода в течение декабря и стоит ли ждать на Новый год снега.