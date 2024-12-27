Узаконение права силы. Экс-нардеп предупредил об опасности переговоров Трампа с Путиным по Украине

Мировая система коллективной безопасности похоронена

Ожидаемые переговоры избранного президента США Дональда Трампа и Владимира Путина по миру в Украине могут привести к тому, что российский диктатор получит легитимизацию права силы вместо использования силы права.

Об этом в YouTube-канале Борислава Березы рассказал офицер спецназца ВСУ, народный депутат Верховной Рады VIII созыва Игорь Лапин. По его мнению, это станет шагом к скатыванию в хаос планетарного масштаба.

— Путин, несмотря на существование норм международного права, несмотря на Будапештский меморандум, кучу-кучу договоров о признании границ с Украиной, о дружбе и сотрудничестве между Россией и Украиной — это все перечеркнул. С помощью пропагандистской машины Кремль подогрел в обществе настроения ненависти и пошел войной на Украину, — говорит политический эксперт.

Он напомнил, что войны убивают множество людей, но рано или поздно заканчиваются за столом переговоров.

— Даже Вторая мировая война, несмотря на уничтожившего миллионы людей Гитлера, все равно закончилась за столом переговоров, где Германия подписала капитуляцию, — говорит бывший нардеп. — А какой результат от переговоров с Путиным ожидает мировое сообщество? Почему все эти а-ля "миротворцы", которые почему-то рассказывают, что надо Украину усадить за стол переговоров, не начинают тезис с предложения "в соответствии с нормами международного права Украина должна: …", "Россия должна: …" Кто из них где-то сказал о нормах международного права?

По мнению Игоря Лапина, мировая система коллективной безопасности похоронена. Путин же сознательно переступал все "красные" и "коричневые" линии на карте, которые ему рисовали страны демократии.

— Эта история натолкнула меня на мысль, что именно встреча Путина с Трампом приведет к легитимизации права силы. Если ты садишься разговаривать с агрессором, то можешь разговаривать только с точки зрения капитуляции. Америка не воюет, так что ей капитуляция не грозитт. А кому грозит капитуляция? Агрессору России? Нет, это грозит Украине, — резюмировал офицер ВСУ.

Напомним, Путин отверг мирный план Трампа, а "Телеграф" рассказал, что ему не понравилось.