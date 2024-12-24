Опыт Шольца ничему не научил? Почему Трампу необходима встреча с Путиным по Украине

Вряд ли встреча лидера свободного мира с кремлевским диктатором состоится в РФ

Избранному президенту США Дональду Трампу нужна личная встреча с Путиным, чтобы услышать обратную сторону и убедиться в ее недоговороспособности. А после этого можно будет начать реализовывать американский мирный план.

Об этом в эфире YouTube-канала Telegraf UA рассказал глава Центра анализа и стратегии Игорь Чаленко. Он объяснил, где может состояться подобная встреча.

По его мнению, встреча с Трампа с Путиным должна состояться, потому что за последние несколько месяцев мы видели уже как минимум две встречи президента Владимира Зеленского с Трампом. Последняя состоялась на открытии собора Notre Dame de Paris (там был и президент Франции Эммануэль Макрон), поэтому Трамп непосредственно услышал конкретную позицию украинской стороны.

— И он тот человек, который очевидно захочет для сбалансированности получить контакт с Путиным, — говорит Игорь Чаленко. — Потому отсутствием контактов с Путиным Трамп объясняет, почему вообще началась широкомасштабная война. Под отсутствием контактов подразумевается по линии нынешнего президента Байдена.

И я абсолютно убежден, что в результате встречи Трампа с Путиным, если она состоится на полях G20 или Турция организует (не забывайте, что у Путина есть ордер МКС, и не так просто сейчас куда-то ехать, а Трамп точно в Российскую Федерацию не поедет), Трамп просто повторит опыт Шольца, прямо указавшего, что остался на своей позиции, а Путин — на своей, и позиция Путина никак не изменилась с 2022 года. То есть, Трамп напрямую убедится в недоговороспособности кремлевского диктатора, — говорит политолог.

Однако он отмечает: что никаких договоренностей об Украине не может быть без участия Киева, именно поэтому такой острой была реакция Украины на "миротворческие" предложения венгерского премьера Виктора Орбана, который за нашей спиной пытается о чем-то договариваться с Путиным и "выцыганивать финансовые плюшки".

— Украина нуждается в дальнейшем усилении и мы находимся в режиме вступления в силу перед грядущими переговорами. Мы благодарны Трампу за все усилия, которые он прилагает, чтобы начать переговоры и запустить режим прекращения огня, однако все это должно идти постепенно. А сейчас, по-моему, во всей этой чехарде Российская Федерация использует принцип фальстарта. То есть она делает все, чтобы Украина не усилилась и чтобы потом продвигать собственные нарративы, давить с требованием выполнения собственных ультимативных позиций, — подытожил глава Центра анализа и стратегии.

Напомним, в Венгрии предложили "рождественское перемирие" для Украины, однако в Киеве и Брюсселе его не поддержали.