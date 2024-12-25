Как правильно перевести на украинский "разрешите за вами поухаживать"

Для правильного употребления слова "ухаживать" нужно знать несколько нюансов

Долгое время население Украины пребывало под влиянием России, русского языка и культуры, и только в последние годы многие стали сознательно отказываться от всего российского и углубляться в изучение собственного языка.

"Телеграф" рассказывает, как в различных случаях следует переводить слово "ухаживать" правильно и не допустить ошибки.

Любой переводчик в сети скажет нам, что слово "ухаживать" в украинском языке звучит как "доглядати". Однако это верно лишь тогда, когда вы "ухаживаете" за больным человеком, ребенком, животным или растением, то есть за существом, которое многое не может сделать самостоятельно. Отсюда и "доглянутий" – то есть "ухоженный".

Чтобы расширить свой лексикон, в этом контексте можно также использовать такие слова: "ходити коло", "турбуватися", "піклуватися", "опікуватися" и "дбати".

Если речь идет о симпатии или влюбленности чаще всего употребляется глагол "залицятися", отсюда – "залицяльник", то есть "ухажер". Также можно сказать "упадати", "увиватися", "підбивати клинці". Эти выражения нередко используются в ироническом ключе.

В русском языке есть фраза, при переводе которой будет неверно использовать варианты, предложенные выше. Например, если вы хотите подать пальто, то по-русски вы говорите: "разрешите за вами поухаживать".

В таком случае, по мнению доктора филологических наук, профессора Александра Пономарив, следует сказать: "дозвольте вам прислужитися" или "дозвольте вам послужити".

Ранее мы рассказали, как правильно сказать на украинском языке "С наступающими праздниками". Многие делают распространенную ошибку, поздравляя друзей и знакомых.