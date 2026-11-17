Особую опасность хроническая усталость представляет для работников критически важных сфер

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Постоянные ночные обстрелы, воздушные тревоги и хроническое недосыпание украинцев имеют последствия не только для здоровья, но и для экономики страны. Потеря концентрации, снижение производительности, профессиональные ошибки и физическое истощение постепенно превращаются в масштабную проблему, экономическую цену которой в Украине до сих пор системно не оценивают.

Об этом говорится в статье Романа Яненко "Страна с красными глазами: скрытая цена украинской стойкости" , опубликованной в издании "Зеркало недели".

По результатам международного исследования, проведенного среди 2364 взрослых украинцев в 2023 году, 39,4% опрошенных спали не более шести часов в сутки, а 38,5% имели признаки бессонницы. Среди людей с посттравматическим стрессовым расстройством вероятность бессонницы была почти втрое выше.

Особое внимание этой проблеме уделяет общественная организация "Национальная женская инициатива", которая провела онлайн-опрос с участием около 3500 респондентов. Его результаты показали, что украинцы продолжают работать даже после ночей, проведенных под звуки воздушных тревог, несмотря на недосыпание и истощение.

Как отметила лидер ОО "Национальная женская инициатива" Марина Мельниченко в ответе на запрос издания, сам факт присутствия человека на рабочем месте еще не свидетельствует о его полноценной работоспособности.

По ее словам, работник может выполнять привычные обязанности, общаться с коллегами и принимать решения, однако тратить на это гораздо больше времени и усилий. В результате за полный рабочий день человек может выполнить только тот объем работы, на который раньше ему хватало пяти-шести часов.

Марина Мельниченко также обратила внимание на опасность так называемой иллюзии адаптации, когда человек привыкает к постоянному недосыпанию и перестает замечать, насколько ухудшилась его работоспособность.

"Мы много говорим о чрезвычайной стойкости украинцев. Но эта стойкость не означает неограниченных физических и психологических возможностей. Было бы опасно воспринимать постоянное недосыпание как норму, к которой человек просто должен привыкнуть", — подчеркнула она.

Масштабы проблемы подтверждают и интернациональные экономические исследования. В частности, по расчетам аналитического центра RAND Europe, недостаточный сон ежегодно влечет за собой совокупные экономические потери примерно на 681 млрд долларов в пяти исследованных странах – США, Японии, Германии, Великобритании и Канаде.

В статье "Зеркала недели" приведены и ориентировочные расчеты для Украины. Если условно применить определенный в исследовании RAND диапазон экономических потерь к прогнозируемому ВВП Украины на 2026 год, то они могут составлять от 3,1 до 6,7 млрд долларов ежегодно или около 8,5–18,4 млн долларов ежедневно.

В то же время автор материала предостерегает, что эти показатели являются лишь условным сценарием, а не установленными фактическими потерями украинской экономики.

Еще более высокие оценки приводит президент Всеукраинской ассоциации медицины сна, врач-сомнолог Юрий Погорецкий. По его довоенным расчетам, Украина могла ежегодно терять из-за плохого сна примерно 20–25 млрд долларов. По мнению специалиста, во время войны эти потери значительно выросли, однако системного учета до сих пор нет.

Особую опасность хроническая усталость представляет для работников критически важных сфер – медицины, транспорта, энергетики, обороны и других отраслей, где ошибка из-за потери концентрации может иметь тяжелые последствия.

Как отмечают в ОО "Национальная женская инициатива", экономическую эффективность необходимо определять прежде всего по качеству и безопасности выполненной работы, а не по количеству часов, проведенных работником на рабочем месте.

Особое внимание в публикации уделено необходимости изменений на государственном уровне. Среди предложенных шагов – проведение общенационального исследования нарушений сна, внедрение гибких графиков работы после ночных обстрелов, обеспечение возможностей для отдыха, более доступной диагностики и психологического восстановления.

Для профессий, от которых напрямую зависит жизнь и безопасность людей, предлагается разработать отдельные механизмы управления усталостью.

Проблема приобретает особое значение в условиях дефицита рабочей силы, когда экономика Украины нуждается в сохранении каждого работника. Последствия постоянного истощения измеряются не только потерянными рабочими часами или финансовыми показателями, но и здоровьем людей и их способностью полноценно работать и восстанавливаться.

Эксперты предостерегают: без должного внимания к этой проблеме страна рискует накапливать потери, последствия которых будут ощущаться даже после окончания войны.