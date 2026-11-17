Часть пользователей сможет сохранить доступ к мессенджеру после обновления системы

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С 30 ноября 2026 года WhatsApp перестанет поддерживать ряд старых iPhone. Изменения затронут устройства, которые нельзя обновить до iOS 15.5, в том числе iPhone 6 и iPhone 6 Plus.

Об изменении требований к операционной системе пишет Cronista со ссылкой на справочный центр WhatsApp. Перед прекращением поддержки приложение будет отправлять пользователям уведомления и напоминать о необходимости обновления.

Какие iPhone не смогут использовать WhatsApp

Помимо указанных моделей, в перечень несовместимых устройств входят оригинальный iPhone, iPhone 3G и iPhone 3GS, iPhone 4 и iPhone 4s, а также iPhone 5, iPhone 5c и iPhone 5s. Эти смартфоны не поддерживают необходимую версию системы.

iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone SE первого поколения и более новые совместимые модели сохранят доступ к мессенджеру при условии, что на них установлена iOS 15.5 или более поздняя версия.

Как проверить систему и установить обновление

Узнать установленную версию iOS можно в меню "Настройки" → "Основные" → "Об этом устройстве". Если смартфон работает на iOS 15.1, 15.2, 15.3 или 15.4, систему потребуется обновить для использования WhatsApp после 30 ноября.

Поиск доступного обновления находится в разделе "Настройки" → "Основные" → "Обновление ПО". Для совместимых моделей установка подходящей версии системы позволит продолжить пользоваться приложением.

Если iPhone не позволяет установить совместимую версию iOS, для дальнейшего доступа к WhatsApp понадобится другое устройство, которое соответствует требованиям мессенджера.

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