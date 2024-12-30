В Днепре раздались взрывы без тревоги. Все подробности загадочного события

Природа звуков уточняется

В понедельник, 30 декабря, в Днепре прогремело несколько взрывов, которые днепряне слышали в разных районах города. Природа этих звуков пока не известна.

Как сообщает корреспондент "Телеграфа", взрывы прогремели примерно в 13:15, тогда тревогу еще не объявили.

"Взрывы в одном из районов города, сообщают подписчики. Пока их происхождение неизвестно, но, предварительно, не прилеты", — пишут в сети.

В то же время в комментариях люди добавляют, что звуки, похожие на взрывы, слышали почти по всему городу: в центре, на левом берегу и даже возле аэропорта В настоящее время официально эту информацию власти города не комментировали.

Однако через несколько минут после взрывов почти по всей территории Украины была объявлена тревога из-за активности тактической авиации.

"Активность враждебной тактической авиации на северо-восточном направлении. Угроза применения авиационных средств поражения!" — пишут Воздушные силы Украины (ВС).

Напомним, что 25 декабря на Рождество Россия нанесла массированный удар по Украине. В Днепре почти с 6 утра раздавались мощные взрывы, люди насчитали от 20 до 30 взрывов. Из-за атаки пострадало много домов, многоэтажек и авто. Тогда в городе ввели отключение света, а у некоторых граждан были перебои с отоплением в квартирах.

Ранее "Телеграф" писал, что недавно в одном из районов Киева прогремел взрыв, после которого начался сильный пожар.