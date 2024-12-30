В Одессе ночью слышали взрывы, в области повреждены жилые дома

Большинство целей удалось уничтожить силам ПВО

В ночь на понедельник, 30 декабря, российская армия нанесла массированный удар дронами по Одесской области. Взрывы при этом были слышны и жителям самой Одессы.

Информацию об этом подтвердил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер. По предварительным данным, жертв среди гражданского населения удалось избежать.

Известно, что ночью российские ударные беспилотники атаковали Одесскую область. Большинство целей удалось уничтожить силам ПВО.

При этом в результате падения обломков в Раздельнянском районе Одесской области были повреждены окна, фасады и крыши пяти жилых домов. Погибших и пострадавших, предварительно, нет.

На местах работают все экстренные службы. "Правоохранители фиксируют последствия очередного преступления россиян против гражданского населения Одесской области", — говорится в сообщении.

Напомним, 13 декабря россияне запустили по Украине ракеты, в том числе и "Калибры", также они атаковали баллистикой. Кроме того, враг поднял в небо МиГ-31, тревога распространилась по всей Украине.

Активно работала ПВО, в том числе и в Киевской области. Взрывы звучали на Харьковщине, Полтавщине, Хмельнитчине. Враг атаковал энергетическую инфраструктуру.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что13 ноября, после 73 дней перерыва, Россия снова атаковала Киев баллистическими ракетами и использовала для воздушного удара стратегическую авиацию. Ракетный удар не был массированным, но под прицелом Путина оказался исключительно Киев и столичный регион. Большинство аналитиков и военных экспертов предупредили, что это могла быть "репетиция" перед действительно массированным ракетным ударом, мол, враг накопил достаточное количество ракет за более чем два месяца "затишье".