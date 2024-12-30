У Дніпрі пролунали вибухи без тривоги. Усі подробиці загадкової події

Природа звуків уточнюється

У понеділок, 30 грудня, у Дніпрі пролунало кілька вибухів, які дніпряни чули у різних районах міста. Природа цих звуків наразі не відомо.

Як повідомляє кореспондент "Телеграфу" вибухи пролунали приблизно о 13:15, тоді тривогу ще не оголосили.

"Вибухи в одному з районів міста, повідомляють підписники. Наразі їх походження невідоме, але, попередньо, не прильоти", — пишуть у мережі.

Водночас у коментарях люди додають, що звуки схожі на вибухи чули майже по всьому місту: у центрі, на лівому березі та навіть біля аеропорту. Наразі офіційно цю інформацію влада міста не коментувала.

Проте через кілька хвилин після вибухів майже по всій території України оголосили тривогу через активність тактичної авіації.

"Активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку. Загроза застосування авіаційних засобів ураження!" — пишуть Повітряні сили України (ПС).

Нагадаємо, що 25 грудня на Різдво Росія завдала масованого удару по Україні. У Дніпрі майже з 6 ранку лунали потужні вибухи, люди нарахували від 20 до 30 вибухів. Через атаку постраждало багато будинків, багатоповерхівок та авто. Тоді у місті ввели відключення світла, а деякі громадяни мали перебої з опаленням у квартирах.

Раніше "Телеграф" писав, що нещодавно в одному з районів Києва пролунав вибух, після якого почалась сильна пожежа.