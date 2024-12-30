В Украине в разы поднимется стоимость транспортировки газа: ждать ли новых цифр в платежках

Цифры в платежках могут пересмотреть, но многократного повышения суммы не будет

Тариф на транспортировку газа по украинской ГТС увеличится в четыре раза. Однако не факт, что эта ситуация отразится на бытовых потребителях.

Об этом рассказал "Телеграфу" украинский эксперт по международным энергетическим отношениям, президент Центра глобалистики "Стратегия XXI" Михаил Гончар. По его словам, цены для украинских домохозяйств не формируются Оператором ГТС.

"Внутренние потребители не имеют отношений с газотранспортной системой, в контексте магистральных газопроводов", — сказал он.

По словам эксперта, при повышении тарифов на транспортировку газа магистральными газопроводами не отразятся напрямую на конкретном домохозяйстве. За повышение цен для населения отвечают региональные Облгазы, но и они не будут повышать тарифы пропорционально росту цен на транспортировку газа.

"Некоторые повышения будут. Но говорить, что они будут несколькократными, нет. Так точно не будет", — добавил Гончар.

Для повышения тарифа, говорит эксперт, конкретный Облгаз должен написать представление на НКРЭКУ, после этого в комиссии проверят обоснованность запроса и подтвердят или отклонят его.

"Платежка от НАКа – это за товар. Платежка от Киевгаза – оплата доставки товара. Первая платежка должна увеличиться, поскольку тариф ОГТСУ вырос. Но цена товара вырастет не в разы. Тем более что во время военного положения действует мораторий", — подчеркнул он.

Стоит отметить, что для разных областей Украины действуют разные тарифы на доставку природного газа. Например, в Киеве он составляет 38 копеек за кубометр, в то время как жители Черновицкой области могут его получить по 2,39 грн. При этом иногда разные тарифы можно найти даже в пределах одной области.

Как известно, контракт о транзите российского газа через территорию Украины истекает 31 декабря и в Киеве четко дали понять, что не намерены его продлевать. Однако президент Владимир Зеленский говорил, что украинская ГТС может быть использована для транзита из других стран, если это понадобится Евросоюзу.