Не сладкая жизнь Украины – сахар и шоколад дорожают, цена падать и не думает

В 2025 году ситуация не изменится к лучшему

Цена на шоколад существенно вырастет в ближайшие месяцы. Одна из причин — "кризис какао", а также существенное удорожание сахара.

Из-за роста стоимости какао основные производители шоколада начинают переводить эти расходы на потребителей. Такие компании, как Hershey и Mars, заявили, что поднимут цены, чтобы компенсировать рост стоимости какао и сахара.

Цены на какао резко выросли, достигнув исторического максимума почти в 10 000 долларов США за метрическую тонну в начале 2024 года. С тех пор цены несколько снизились, но прогнозируется, что они в 2025 году подорожание шоколада не остановится.

Проблема со стоимостью какао возникла из-за заболеваний растений и неблагоприятной погоды в Западной Африке, в частности в Гане и Кот-д’Ивуаре, где производится 70 процентов мирового производства какао.

Стоимость сахара также не замедляется, а рост наоборот может ускориться в начале 2025 года. За неделю цена выросла на 1-1,5 гривны на килограмме.

Что делают производители, чтобы сэкономить

Многие производители добавляют новые ингредиенты для уменьшения содержания какао. Среди вариантов – замена части шоколада орехами, фруктами или зернами. Также привычные плитки начали выпускать меньшего размера, чтобы не сильно менять цену.

Ранее "Телеграф" рассказывал о подорожании определенных продуктов к новогодним праздникам. Среди них не только мясо и яйца.