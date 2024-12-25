Повышение налогов "задним числом" для ФЛП отменено. Зеленский подписал законопроект

ФЛП будут платить повышенные налоги с 1 января 2025 года

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, исправляющий норму о повышении налогов для физических лиц – предпринимателей. Новые ставки вступают в силу не с 1 октября 2024, а с 1 января 2025 года.

Это указано в карточке проекта №9319 на сайте Рады. Там отмечено, что он "возвращен с подписью президента". Теперь ФЛП будут платить повышенные налоги с 1 января 2025 года. Также повышение налогов переносится для юридических лиц, работающих на упрощенной системе налогообложения третьей группы.

Что предусматривает этот законопроект:

отмена налогообложения задним числом (с 1 октября),

введение военного сбора для плательщиков единого налога с 1 января 2025;

предоставление льгот по уплате военного сбора для ФЛП на временно оккупированных территориях, ФЛП военнослужащих, ФЛП на больничных и в отпуске по аналогии с единым налогом;

возможность зачисления уплаченного ФЛП военного сбора в счет минимального налогового обязательства.

Напомним, закон о повышении налогов вступил в силу 1 декабря. Основным в нем было повышение ставки военного сбора по всем доходам украинцев с 1,5% до 5%.

Платить военный сбор должны и физические лица-предприниматели. Они должны были заплатить его "задним числом" — за четвертый квартал 2024 года. Однако 4 декабря Верховная Рада внесла изменения и перенесла уплату военного сбора для ФЛП на 2025 год.

Как сообщал "Телеграф", глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев предлагает предоставить статус налоговых агентов цифровым платформам, таким как Uklon, Uber или Bolt. Они будут самостоятельно удерживать налоги с доходов своих водителей и платить их в госбюджет.