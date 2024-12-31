В правила мобилизации внесли изменения: чего ждать украинцам в 2025 году

Ряд мобилизационных условий изменится уже с нового года

В Украине ввели важные изменения в мобилизационных правилах. В целом речь идет сразу о четырех пунктах.

Об этом рассказал народный депутат Украины Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале. По его словам, одним из нововведений является предоставление автоматической отсрочки через Резерв+ по запросу.

В то же время есть и возможность ее автоматической отмены на основании данных, полученных путем электронного информационного взаимодействия.

Какие изменения ввели в мобилизационных правилах:

от близких родственников без вести пропавших теперь не потребуют решения суда. Достаточно либо извещения, либо выписки из приказа по части, либо выписки из Реестра;

возможность сообщать об изменении персональных данных не исключительно лично, но и путем внесения информации через Резерв +

подозреваемые/обвиняемые не содержащиеся под стражей обязаны появляться в ТЦК для мобилизации.

Алексей Гончаренко объяснил одно из нововведений. Он подчеркнул, что это важное изменение, которого он лично добивался.

"Объясняю. Наконец-то должна быть решена проблема многих. Допустим мужчина имеет отсрочку по тому или иному основанию. Но отсрочку эту дают до конца действия военного положения. То есть сейчас – до 8 февраля. Далее военное положение продолжается и мужчина должен снова продлевать отсрочку. Что полный идиотизм", — написал нардеп.

Теперь эта отсрочка при продолжении военного положения, и при продолжении общей мобилизации будет продлена автоматически.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в 2025 году грозит за игнорирование повестки и неявку по ней в ТЦК.