"Мы к этому придем": Муженко высказался о снижении возраста мобилизации в Украине

Мобилизация крайне необходима, считает Муженко.

Всеобщая мобилизация остается одним из ключевых элементов обеспечения обороноспособности Украины. Без нее невозможна ни ротация военнослужащих, ни дальнейшее ведение боевых действий при том уровне потерь, который есть сегодня.

Об этом заявил бывший главнокомандующий ВСУ (2014-2019) Виктор Муженко в интервью "Радио Свобода". По его словам, существует проблема с привлечением добровольцев, поскольку основная волна добровольческого движения уже прошла.

"Мы должны понимать, что когда мы покидаем определенную территорию, то мы оставляем и проживающих там людей и, возможно, то, что будет создавать базу для развития нашей страны", — подчеркнул Муженко. Он обратил внимание на экономический аспект: на временно неподконтрольных территориях расположено около половины всех полезных ископаемых Украины. По оценкам экспертов, общая стоимость этих ресурсов составляет 15-25 триллионов долларов.

И Россия даже при заморозке конфликта на нынешней линии фронта сильно выигрывает от этих ресурсов. Она сможет отбить все экономические потери этой войны. Согласно статистике, разработка полезных ископаемых на 1 триллион долларов дает возможность роста ВВП на 8-9 триллионов в течение 20-30 лет. "Представляете, на сколько лет мы лишаем Украину ее развития? За это нужно бороться, за лучшую жизнь по большому счету", — добавляет Муженко.

Бывший главнокомандующий также отметил усиление социальной напряженности между гражданским населением и военными. "Люди видят поразительный контраст между условиями жизни на передовой и в тылу", — отметил он. Сейчас уже иначе воспринимаются военные, чем это было в начале войны, считает эксголовнокомандующий.

Нужно ли Украине снижать мобилизационный возраст

На вопрос, нужно ли Украине снижать мобилизационный возраст, как этого требуют наши партнеры, Муженко ответил: "Я думаю, что мы к этому придем, к сожалению".

Впрочем, он предложил альтернативные решения, в частности, привлечение представителей силовых структур и военных пенсионеров. Это может помочь оттянуть снижение мобилизационного возраста на время и добиться ротации тех, кто уже почти 3 года на фронте.

По его мнению, решение о снижении возраста мобилизации будет зависеть от продолжительности активных боевых действий и уровня потерь.

Также ранее "Телеграф" рассказывал, что Муженко оценил, в каком случае Украина может потерять Донбасс. Также он объяснил, как обезопасить Покровск от восторга.