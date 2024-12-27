За какое время может долететь до Киева и Днепра "Искандер-М", которым Россия ударила по Запорожью

В случае ракетной угрозы нужно немедленно спуститься в укрытие

Вечером 26 декабря российские оккупанты атаковали Запорожье баллистической ракетой из оперативно-тактического комплекса "Искандер-М". Ее запустили из временно оккупированного Крыма.

РФ регулярно атакует Украину "Искандерами". Ракеты этого комплекса имеют очень высокую скорость, поэтому между объявлением тревоги и возможным попаданием могут пройти считанные минуты.

Россияне ранее атаковали Киев этими ракетами из Брянской области. Расстояние оттуда до украинской столицы составляет около 400 км.

Как известно, подлетное время ракеты "Искандер" на максимальную дальность в 500 км составляет 238 секунд. Таким образом до Киева ракета может долететь ориентировочно за 4 минуты.

В случае атаки на Днепр россияне запускают ракеты из временно оккупированного Крыма. А расстояние от полуострова до этого города составляет около 300 км. Поэтому до Днепра ракета может долететь ориентировочно через 3 минуты.

Следует отметить, что эти подсчеты очень приблизительные. Точное время подлета зависит от многих факторов, в частности, от конкретной точки запуска ракеты.

Эти ракеты представляют собой сложную цель для ПВО, что делает их особенно опасными. Поэтому в случае объявления тревоги в вашем городе, настоятельно рекомендуем не игнорировать опасность и как можно скорее перейти в ближайшее укрытие.

Что известно об "Искандер-М"

Ракетный комплекс 9К720 "Искандер" предназначен для ударов по целям, расположенным в оперативной глубине. В отличие от крылатой ракеты "Искандер-К", "Искандер-М" – это баллистика класса земля-земля. Движение этой ракеты описывает параболу и может поражать цели перпендикулярно земле. Внутри встроен твердотопливный ракетный двигатель, благодаря которому задается скорость и направление движения.

Благодаря двигателю происходит выталкивание ракеты на вершину параболической траектории. Как только она достигнет наибольшей высоты, двигатель выключается, а ракета падает вниз.

"Искандер-М" обладает высокой точностью благодаря инерциальной навигационной системе и коррекции посредством спутниковой связи. Это позволяет ему поражать в цель с вероятным круговым отклонением от 10-30 м до 5-7 м (в зависимости от применяемой системы наведения) на расстоянии до 500 км.

"Искандер-М" может быть запущен через очень короткий интервал времени. Скорость ракет составляет 2100 м/с.

Масса боевой части – 480 кг. Но она может быть уменьшена для достижения большей дальности. Может устанавливаться кассетная, осколочно-фугасная и бетонобойная боевая часть.

Для сбития ракеты "Искандер-М" следует использовать передовые системы противоракетной обороны, среди которых Patriot. Однако сбитие этой цели требует своевременного обнаружения, точного отслеживания и эффективного перехвата.

Напомним, 20 декабря российские войска нанесли ракетный удар по Киеву. Россияне атаковали украинскую столицу баллистическими ракетами "Искандер-М", которые запускали из Брянской области.