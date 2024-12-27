Наступление россиян на Херсон: офицер спецназа ВСУ оценил шансы окупантов

Два года назад в пять раз большие силы врага были выбиты с Правого берега Днепра.

Обещанное командующим Воздушно-десантными войсками ВС РФ Михаилом Теплинским форсирование Днепра и наступление на Херсон силами 4 тысяч бойцов без устойчивой логистической связи с основными силами российских оккупантов обречено на провал.

Об этом в YouTube-канале Борислава Березы рассказал офицер спецназца ВСУ, народный депутат VIII созыва Игорь Лапин. Он провел параллели с отступлением гораздо больших сил россиян в ноябре 2022-го.

Бывший народный избранник рассказал об операции россиян 20 декабря, когда они под прикрытием артиллерии пытались форсировать Днепр в районе Антоновского моста под Херсоном, но были разбиты.

— Они уже попробовали [переправиться на Правый берег Днепра], думали: сейчас мы тут все возьмем, получили и прятались под Антоновским мостом, — говорит офицер. — Если мы вспомним, в каком количестве россияне выходили с Правого берега Херсонской области, то ориентировочное количество российских оккупационных войск на момент, когда они начали получать "триндюлей" и была перспектива завала Антоновского моста — около 20 тысяч.

И что он [Теплинский] о четырех тысячах рассказывает — я, честно говоря, не знаю. Форсировать, зайти, намародерить, убить кучу гражданского населения, дестабилизировать на определенный период какую-нибудь точку на Правом берегу они смогут. Но вопрос не в том, чтобы дестабилизировать, а в том, что они там [организуют] какое-то контрнаступление, — говорит экснардеп.

По его словам, под Херсоном идет битва за острова на Днепре.

— Какие-то острова они смогут отжать и что дальше? Сейчас идет война логистики — перебил логистику и все — красавчик. Где-то так примерно выглядит современная война: если нет логистики, если нет пополнения, если нет возможности эвакуации раненых, ротации военных, доставки боеприпасов и так далее, то это все фигня. Действительно, острова могут стать точкой напряжения, но 4 000 человек "погоду" не сделают, — говорит Игорь Лапин.

В качестве примера он привел украинский плацдарму на Левом берегу Днепра в Крынках, где у ВСУ была нарушена логистика, хотя и происходили попытки подвоза живой силы и боеприпасов и эвакуации раненых речными судами.

— Мы корабликами завозили-вывозили и держали этот плацдарм. К сожалению, мы его не смогли развить до уровня формирования ударных групп, просто держали, стягивая на себя колоссальный человеческий ресурс россиян и кучу их техники. Дронщики с Правого берега прикрывали Левый берег. Но невозможность постоянной нормализованной логистики не дала нам перспективы в этом направлении. Аналогичная история с заявлениями россиян, что они где-то там хотят форсировать и куда-то зайти… Еще раз подчеркиваю: их здесь было около 20 тысяч, когда они начинали драпать, — подытожил офицер спецназа.

Напомним, военный эксперт Иван Ступак объяснил "Телеграфу", почему наступление на Херсон будет суицидальным актом для россиян.