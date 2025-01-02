Жителі Дніпропетровської області отримують повідомлення про евакуацію: що про це відомо

Місцевих закликали не панікувати завчасно

У Синельниківському районі Дніпропетровської області активно поширюються повідомлення про нібито евакуацію місцевих жителів. Однак ця інформація є фейковою.

Про це повідомили на офіційній сторінці Синельниківської міськради у Фейсбук. Місцевих мешканців закликали не панікувати та довіряти лише офіційним джерелам інформації.

У районній військовій адміністрації уточнили, що наразі проводиться лише уточнення списків осіб, які, у разі можливого погіршення безпекової ситуації, потребуватимуть евакуації.

Проте жодна евакуація у Синельниківському районі не оголошувалась. Подібні фейки розповсюджують вороги для того, щоб посіяти панічні настрої в суспільстві.

"Наголошуємо: ситуація контрольована Силами оборони України! Ворога на території району немає й наші військові докладають титанічних зусиль, аби цього не допустити", — йдеться у повідомленні.

Жителям Дніпропетровської області нагадали, що в умовах війни необхідно довіряти інформації виключно з офіційних джерел. Також не слід забувати і про те, що Синельниківський район межує з Донецькою областю та Запоріжжям, тож жителі деяких прифронтових сіл вирішують евакуюватися самостійно.

Нагадаємо, на тлі інформації про присутність військових КНДР у Курській області росіяни запустили новий і вкрай безглуздий фейк. Вони поширюють інформацію про нібито евакуацію бездомних тварин на Сумщині, бо північнокорейські військові "можуть їх з’їсти".

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що росіяни запустили в мережі фейк про хімічну атаку в Курській області, яку нібито вчинили ЗСУ через "неможливість прорвати" оборону. Цією темою пропагандисти піднімають паніку та намагаються звинуватити українські сили у порушенні норм міжнародного права.