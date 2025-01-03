Уникальный памятник архитектуры XIX века пострадал в новогоднюю ночь: что известно об особняке Либермана

Здание, которое пережило две мировые войны и было свидетелем становления украинской государственности, теперь нуждается в срочной реставрации

В результате российской военной атаки на Киев, в ночь на 1 января 2025 года, разрушился архитектурный памятник — особняк Либермана, расположенный на улице Банковой, 2. Департамент охраны культурного наследия КГГА уже начал обследование повреждений для оценки их состояния и определения дальнейших шагов относительно восстановление.

Это здание, построенное в стиле неоренессанса в 1879 году, было заказано Федором Треповым, городским председателем Санкт-Петербурга, а проект разработал известный киевский архитектор Владимир Николаев. "Телеграф" рассказывает интересное об усадьбе.

История и архитектура

Особняк (или усадьба) Либермана первоначально был построен как одноэтажное каменное здание в форме буквы "Г". После приобретения сахарозаводчиком Симхой Либерманом в 1896 году, здание было перестроено по проекту Николаева. В результате реконструкции особняк приобрел симметричные формы с развитыми боковыми ризалитами и центральным ризалитом, где размещалась парадная лестница.

Парадный вход был поднят выше уровня земли, что придало зданию величественный вид. Оно было окружено высокой стеной с художественно кованой решеткой на пилонах и имело просторный двор с хозяйственными помещениями, такими как сарай для экипажа и конюшня.

Особняк также отличался пышным декором: орнаментальными рельефами, лепниной и шатровыми завершениями, украшенными цинковой "чешуей". Этот стиль придал зданию характер богатого буржуазного дворца.

Интерьер и назначение

Внутреннее оформление особняка соответствовало модному в то время стилю неоренессанса. Комнаты были украшены инкрустированным паркетом и изысканной деревянной меблировкой. На первом этаже размещались служебные кабинеты трех сахарных заводов, а также жилые помещения для семьи Либермана. На втором этаже были кабинеты, гостиные и комнаты для детей.

В 1989 году в усадьбе было основано Народное движение Украины за перестройку, а с 2010 года оно стало памятником архитектуры местного значения. В последнее время здесь размещался Союз писателей Украины, подчеркивая культурную ценность этого исторического объекта.

Атака на особняк Либермана вызвала широкий резонанс среди общественности. Многие считают этот памятник важной частью истории Киева и призывают к его сохранению. Это еще раз подтверждает важность сохранения культурного наследия в условиях войны.

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