Замок-призрак среди карпатских скал: историк рассказал, как бы он мог выглядеть (видео)

Этот замок-призрак, служивший когда-то важным административным и таможенным центром, теперь является свидетелем древней истории Украины

В Украине есть уникальная историческая достопримечательность – замок-призрак, который существует и в то же время как бы не существует. В Стрыйском районе Львовской области расположены обычные, казалось бы, скалы, которые действительно скрывают чрезвычайную историю.

"В этих скалах есть специальные пазы под балки. Когда местные исследователи начали изучать их подробнее, то заподозрили, что в эти пазы когда-то вставлялись древесина и бревна", — рассказывает историк Александр Алферов.

После этого открытия ученые приступили к реконструкции. Оказалось, что именно в эти пазы когда-то вставляли деревянные бревна, формировавшие уникальную крепость. "Эта крепость была частью средневекового украинского государства Русь и служила одним из волостных центров", — добавляет он.

Что известно о Тустанской крепости

Тустанская крепость-град и таможня XII-XVI веков являются памятником археологии национального значения. Это остатки древнерусского скального оборонного комплекса с богатой и сложной историей.

Тустанская крепость-град – это гораздо больше, чем просто каменные нагромождения. Расположенная на перекрестке дорог между Дрогобычем, Закарпатьем и Западной Европой, крепость была настоящим сердцем соляной торговли XII-XVI веков.

Таинственные петроглифы

Самая большая интрига Тустани – ее петроглифы. Разбросанные по труднодоступным местам центральной скальной группы, они напоминают послания из прошлого. Солярные знаки – круги и диски – будто танцуют на камне, заставляя исследователей спорить об их происхождении.

Одни считают эти изображения естественными отпечатками морских губок, другие – древними символами. А рядом – совсем другие сюжеты: волк, гонящийся за лосем, всадник на коне, топоры и кресты. Каждый петроглиф – как страница потерянного дневника, ожидающего своего читателя.

Современная технология оживления истории

В 2021 году активисты создали уникальный проект дополненной реальности. С помощью специального мобильного приложения можно навести смартфон на любую часть скалы, и на экране появится изображение когда-то здесь располагавшейся крепости.

Тустань – это не просто скалы, а живая летопись украинской истории. Он продолжает хранить свои тайны и вдохновлять исследователей на новые открытия.

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