Укр

Некоторым мужчинам нужно обязательно пройти ВВК до февраля

Автор
Каролина Терещенко
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Медосмотр. Фото Коллаж "Телеграфа"

Есть пять категорий пригодности

Граждане, ранее имевшие статус "ограниченно пригодный", должны пройти повторную военно-врачебную комиссию (ВВК). Эта обязанность касается всех мужчин независимо от того, проходили ли они медицинское освидетельствование до 18 мая 2024 года.

Вступивший в силу 4 мая 2024 года Закон №3621-ІХ отменил статус "ограниченно пригодный" и установил новые критерии оценки пригодности к военной службе. Документ также определил 9-месячный срок для прохождения повторной медкомиссии военнообязанными, которых это касается.

То есть "ограниченно пригодные" мужчины должны пройти ВВК до 5 февраля 2025 года.

Новые статусы пригодности

После принятия изменений актуальны следующие статусы:

  • пригодный к военной службе;
  • пригодный для службы в воинских частях обеспечения, ТЦК и СП, высших военных учебных заведениях и учреждениях;
  • временно непригоден, требующий лечения, отпуска или увольнения;
  • непригоден с пересмотром через 6-12 месяцев;
  • полностью непригоден к военной службе.

Напоминаем, что функция, которая позволит получить электронное направление на прохождение лицом военно-врачебной комиссии через приложение "Резерв+", будет доступна до конца февраля следующего года.

Военнообязанные смогут получить направление в электронном формате через "Резерв+" без посещения ТЦК. Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины.

"Соответствующий механизм должен быть наработан до конца февраля 2025 года", — говорится в заявлении.

Решения о ВВК планируют посылать в электронной форме в информационно-коммуникационные системы Минобороны, в частности реестра "Оберег", а не в бумажном виде в ТЦК.

Ранее "Телеграф" писал, что делать, если в ТЦК заставляют пройти ВВК. Юристы рассказали, что не имеют права делать представители военкомата.

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#Мобилизация #ВВК #Ограниченно пригоден